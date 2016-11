Réagissez

Les pelleteuses ont commencé leur œuvre de destruction...

L’opération de démolition a été une surprise totale, selon les habitants, puisqu’aucune décision de démolition ni délai ne nous ont été transmis par les services de l’APC.

Quatre habitations en cours de construction, dont une totalement achevée, ont été démolies par l’APC des Eucalyptus, dans le quartier d’Ouled El Hadj. D’après les propriétaires de ces bâtisses, le coup d’envoi de l’opération a été donné à 4h du matin. Les pelleteuses de l’APC ont «envahi le quartier», disent les habitants, qui plus est soutenues par une armada d’agents de l’ordre, «il faisait encore nuit, quand nous avons été surpris par l’insoutenable bruit des engins qui ont commencé à démolir à partir de 4 h du matin», confie un propriétaire, et d’ajouter : «Aucune décision de justice n’a été rendue a notre encontre.

L’affaire est toujours en cours de traitement au niveau du tribunal administratif de Bir Mourad Rais. Aussi, il faut noter qu’aucune décision de démolition ni délai ne nous ont été transmis par les services de l’APC. L’opération de démolition nous a surpris et nous estimons qu’elle est illégale. Au moins une famille se retrouve dans la rue et dont les membres se retrouvent aujourd’hui sans toit.» Les propriétaires affirment, en outre, qu’ils sont détenteurs de documents administratifs les confortant dans leur position de propriétaires des parcelles de terrain, «nous avons des actes qui stipulent que nous sommes propriétaires des lots de terrain.

Nous lançons un appel aux hautes autorités de l’Etat afin qu’elles nous fasse recouvrer notre droit qui a été spolié», soutiennent-ils. D’après le président de l’APC des Eucalyptus, Ouicher Abdelghani, «les citoyens dont les habitations ont été démolies sont en infraction avec la loi, car d’une part ils n’ont pas de permis de construire, et de l’autre, ils ont des actes de propriété qui ne sont pas en adéquation avec la loi, il s’agit d’actes établis auprès d’agences immobilières», explique-il, et de poursuivre : «Les citoyens doivent se soumettre aux lois de la République.

Les citoyens doivent savoir que nous sommes dans un Etat qui est doté de réglementations que tout un chacun doit observer et nul n’est au dessus des lois.» Par cette démarche, l’APC des Eucalyptus a déclaré la guerre à l’anarchie et au désordre, qui, des années durant, ont maculé le tissu urbain de la commune par des difformités et des altérations qu’il convient, au moins de corriger, sinon d’éradiquer. Les règles de l’urbanisme seront désormais l’épine dorsale de toute intervention dans le périmètre urbanisable.

La commune des Eucalyptus s’est mue en l’espace de quelques années seulement en un centre urbain tentaculaire, particulièrement durant la décennie noire. Avec la stabilité de ces dernières années, il est temps pour les autorités locales d’imposer l’ordre et l’organisation, notamment les grands centres urbains que sont : la cité Kourifa, la cité El Djoumhouria, la cité Air Algérie et la cité Menaceria. Afin de maintenir un état organisationnel continu, il est impératif pour la collectivité locale de faire un travail de suivi sur le terrain.