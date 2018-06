L’ambiance du Ramadhan pour pallier l’absence de la chaleur familiale

Réagissez

Dans les centres de l’enfance assistée et les foyers des personnes âgées à Alger, une ambiance ramadanesque règne grâce aux efforts de leurs responsables, mais l’absence de chaleur familiale gâche, plus ou moins, le plaisir des résidents de goûter pleinement aux joies de ce mois sacré.

Que ce soit au centre des personnes âgées, au centre d’assistance sociale de Dély Ibrahim ou au centre de l’enfance assistée et au centre de rééducation d’El Biar, les pensionnaires profitent, à l’instar de toutes les familles algériennes, des effluves et de l’ambiance du Ramadhan, avec notamment à l’heure de l’Iftar, des tables «riches et conviviales» auxquelles il manque l’essentiel: la chaleur familiale.

Au centre des personnes âgées de Dely Ibrahim, les résidentes partagent leur quotidien entre les pavillons et leurs chambres, où chacune tente d’apporter son empreinte comme pour immortaliser un passé, celui d’avoir été mère, femme ayant élevé un enfant, voire plus, ou sœur et même fille. Un passé évoqué par elles avec beaucoup de nostalgie et de tristesse.

Le centre de Dély Ibrahim, qui reçoit des personnes âgées d’Alger et de plusieurs autres wilayas, œuvre à assurer à ces résidentes l’ambiance spécifique au mois de Ramadhan grâce aux aides des bienfaiteurs et surtout leurs visites qui sont une bouffée d’oxygène pour ces femmes seules, a indiqué à l’APS sa directrice, Mme Chafika Sayi en marge d’une visite des membres de la commission des affaires sociales de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger. Cependant, a-t-elle ajouté, «les efforts les plus importants sur lesquels se focalise l’équipe en place portent sur la réintégration de ces personnes dans la cellule familiale», faisant état de 7 cas durant les quatre derniers mois.

La même ambiance règne également au centre d’assistance sociale de Dély Ibrahim, même si ce dernier est réservé à l’accueil d’urgence des sans-abri avant leur transfert vers leur wilaya d’origine après l’étude de leur situation sociale. Selon le directeur du bureau de solidarité sociale à la wilaya d’Alger, Laïchi Mohamed, «les personnes accueillies par ce centre, pour une courte durée de trois jours maximum, bénéficient d’une procédure à même de les aider à surmonter les conditions difficiles qui ont fait qu’elles se sont retrouvées dans la rue».

Il a fait savoir que les budgets existent pour la prise en charge de cette catégorie, y compris psychologique et médicale, avant leur transfert vers leur wilaya d’origine, ajoutant que «le problème, c’est que souvent ces personnes reviennent à Alger en dépit de leur prise en charge dans des centres spécialisés». Il a indiqué, dans ce sens, que 25 cas transférés ont été retrouvés le lendemain à Alger par les agents du centre et les équipes mobiles en charge des rondes dans la capitale pour aider les personnes en détresse.

M. Laïchi a affirmé, en outre, que tous les efforts sont axés sur la réunion des conditions à même de permettre à ces personnes de bénéficier du droit à l’alimentation et à l’hébergement, notamment pour les femmes et les mères célibataires plus précisément.

S’agissant du centre de l’enfance assistée d’El Biar, sa directrice, Mme Karadja Fatma Zohra, a affirmé que cet établissement connaît «une saturation» et une «forte pression», particulièrement depuis qu’il accueille les catégories d’âge des plus de 6 ans, faisant état de pensionnaires âgés même de 25 ans, dont la plupart sont des personnes aux besoins spécifiques ou souffrant de troubles mentaux.

La saturation des centres de Mohammadia et de Aïn Taya a amené le centre d’El Biar à ouvrir ses portes à d’autres catégories que l’enfance assistée, a-t-elle précisé. Abordant les problèmes auxquels est confronté le centre, Mme Karadja a cité le manque de ressources humaines qui entrave la bonne prise en charge des résidents, soulignant qu’il compte actuellement 74 cas assistés, alors que sa capacité peut atteindre 100 enfants de moins de 6 ans s’il était aménagé à cet effet uniquement. Par ailleurs, la vice-présidente de l’APW d’Alger chargée des affaires sociales, Mme Djabali Farida, a indiqué que l’organisation de cette visite sur le terrain intervient dans le cadre du suivi de la situation des résidants de plus près, ajoutant que les recommandations seront transmises à l’APW sur la base des observations faites lors de cette visite.