L'alimentation en eau potable sera perturbée dans plusieurs communes d'Alger, dimanche de 1h00 à 20h00, en raison de travaux de maintenance, a annoncé vendredi la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL).

Cette perturbation affectera les communes de Chéraga, Dely Brahim, Beni Messous, Bouzareah, Birkhadem, Gué de Constantine (Zhun Ain El Malha), Ben Aknoun (RN36), Bologhine (Zghara) et Rais Hamidou (quartier Sidi Lekbir), a précisé SEAAL dans un communiqué.

Afin de garantir la stabilité et la continuité de service durant la saison estivale dans les communes de l'Ouest d'Alger, la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) engagera des travaux de maintenance électrique et électromécanique sur ses systèmes de production et de transfert d'eau potable, a expliqué l'entreprise.

Ces travaux de "maintenance préventive", qui sont localisés à Garidi, "débuteront dimanche à 1h00 du matin et s'achèveront le même jour à 20h00", a-t-elle précisé.

La remise en pression du système alimentant ces communes, et qui consiste au remplissage progressif de la canalisation de transfert d'eau alimentant les stations de pompage de Rostomia et d'Ali Remli situées dans la commune de Bouzaréah, "sera réalisée du dimanche à 20h00 au lundi à 8h00".

Le remplissage de l'ensemble des réservoirs et châteaux d'eau, qui permet le retour à la normale de la distribution "se fera durant la journée du lundi".

A l'exception des communes de Birkhadem et Gué de Constantine (Zhun Ain El Malha) pour laquelle la distribution reprendra normalement durant la journée de lundi, la distribution dans les autres communes "se rétablira progressivement durant la nuit du lundi, et sera totalement rétablie au cours de la journée du mardi".

SEAAL a assuré, à cet effet, avoir mobilisé les moyens nécessaires afin de respecter les délais d'intervention.