Les supporters de l’équipe banlieusarde, en l’occurrence le RCK, n’ont pas apprécié la bousculade observée devant l’entrée de la première tribune.

C’est la raison pour laquelle ils sollicitent l’intervention du wali d’Alger pour mettre un terme à cette situation défavorable engendrée par la fermeture d’une tribune du stade communal. Juste avant le début de la rencontre opposant le club local au MC El Eulma, comptant pour la 19e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis, un dispositif impressionnant de sécurité a été acheminé pour contenir l’affluence nombreuse des mordus de la balle ronde.

Renseignement pris, la deuxième tribune demeure toujours fermée aux supporters. Endommagée lors du séisme du mois d’août 2014, cette tribune d’une capacité de 3000 places a été fermée par décision du Contrôle technique de la construction (CTC). La répercussion de cette fermeture, qui n’a que trop duré, ne peut échapper au regard des observateurs : les admirateurs des deux équipes se sont entassés du côté de la première tribune. Faute de places, les fans des Vert et Blanc ont envahi les balcons des immeubles de la cité El Bahia donnant sur le stade, pour assister à cette rencontre jugée décisive.

Le stade Benhaddad, apprend-on, vient d’être homologué par une commission d’audit des stades de la Ligue de football professionnel (LFP), juste après la pose d’une nouvelle pelouse en gazon synthétique. En conséquence, le club RCK a coupé court avec sa situation de SDF pour renouer avec son stade mythique.

Malgré les promesses du wali délégué d’Hussein Dey et du président de l’APC de Kouba, les travaux visant la réfection de la deuxième tribune et la construction de deux autres tribunes inscrites au programme, n’ont pas été lancés, apprend-on encore auprès de quelques supporters avertis. «Kouba et son stade sont abandonnés par les élus. Nous pensons que seule l’intervention du wali d’Alger peut mettre fin à cette déplorable situation.

C’est pour cette raison que nous lançons un appel à cet infatigable monsieur, qui a tenu ses engagements lors des opérations d’éradication des bidonvilles dans notre commune. Nous sommes certains qu’il pourra faire autant pour notre stade», a lancé un fan du RCK, rencontré juste après la fin de la rencontre.