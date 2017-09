Journée de sensibilisation au jardin du Hamma

Réagissez

L’association Pour le sourire d’un enfant a organisé, jeudi, au jardin d’Essai du Hamma, une journée de sensibilisation au profit des parents d’enfants autistes, venus écouter les conseils et orientations des spécialistes.

Lors de cette journée, les parents ont exposé leurs préoccupations aux psychologues et aux orthophonistes sur le cursus scolaire de leurs enfants et le comportement à adopter avec eux à la maison, en vue de contribuer à leur insertion sociale. Les parents ont fait part des difficultés qu’ils rencontrent pour intégrer leurs enfants dans des classes normales ou spéciales au niveau des établissements éducatifs et des centres réservés à cette catégorie. L’accompagnement de l’enfant atteint de troubles de l’autisme, qui n’est pas une maladie, avant l’âge de cinq ans, contribue considérablement à l’amélioration de ses capacités et l’aide à s’intégrer facilement dans la société, précisant que l’autisme est «un trouble du développement dû à un dysfonctionnement du système nerveux qui apparaît durant les trois premières années de la naissance, qui provoque des difficultés à communiquer avec les autres ou à parler correctement. Le président de l’association Pour le sourire d’un enfant, Yacine Idir, a indiqué à l’APS que cette initiative s’inscrit au sein du programme de l’association, qui est au service des enfants malades. Cette fois, l’association s’est intéressée à l’autisme, car l’Algérie compte 400 000 autistes, a-t-il précisé, soulignant que près de 90% d’entre eux ne sont pas scolarisés. L’association, qui avait déjà pris de telles initiatives, mène actuellement un projet d’aménagement des chambres abandonnées au niveau des hôpitaux à l’effet de les transformer en chambres de loisirs et de lecture au profit des enfants malades, citant à titre d’exemple l’hôpital Mustapha Bacha, a-t-elle ajouté.