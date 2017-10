Réagissez

La commune de Douéra s’est dotée de plusieurs structures dédiées à la pratique des activités sportives et de loisirs éducatifs.

«En matière de prise en charge de la jeunesse, notamment dans le domaine de la pratique sportive et des activités de loisirs éducatifs, l’APC a lancé plusieurs projets inscrits dans le cadre de son programme d’action», confie un responsable local. Il est question dans le cadre de cette démarche de doter la commune d’une auberge de jeunesse, d’une salle polyvalente pour la pratique de différentes disciplines sportives et d’un mini-complexe sportif.

Signalons que la commune de Douéra manque cruellement de ce genre d’équipements publics. «Nous avons longtemps souffert de cette situation d’absence de structures dédiées aux sports et aux activités de loisirs éducatifs. Avec ces nouvelles réalisations, les jeunes de nos cités, notamment celles réalisées dans le cadre de l’AADL, trouveront des structures qui les prendront en charge», disent des habitants de la commune. Douéra a été durant longtemps une localité à vocation agricole.

En l’espace de quelques années seulement elle est devenue une agglomération tentaculaire, notamment avec la réalisation de cités d’immeubles. Cependant, la réalisation d’équipements publics devant répondre aux besoins des nouveaux habitants n’a pas suivi. Des portions entières de la commune manquent de dispensaires, de bureaux de poste, de marchés de proximité ou encore de maisons de jeunes.

Quant aux aires de jeux et jardins publics, la commune de Douéra n’en est nullement dotée. Ce faisant, et pour répondre à ce besoin, la municipalité a lancé nombre de projets de ce type, dans différents quartiers et lotissements de la commune. «Ces espaces de jeux et de détente seront à même d’améliorer la qualité et le cadre de vie à Douéra», assure un élu de l’APC.