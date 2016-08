Réagissez

Les services de la wilaya d’Alger ont enregistré 11 cas d’intoxication alimentaire durant le premier semestre 2016, d’après un rapport de la direction de la santé, a précisé le chef de la brigade de répression des fraudes et du contrôle du commerce, Dahar Layachi. Des mesures ont été prises pour établir des procès-verbaux et entreprendre des poursuites judiciaires contre les responsables de ces intoxications, a-t-il ajouté. «11 cas est un chiffre infime par rapport au nombre de commerçants activant dans ce domaine», a estimé M. Dahar.

Dans une déclaration à l’APS, le représentant de la direction du commerce a indiqué que les intoxications alimentaires sont enregistrées notamment en été en raison d’une mauvaise conservation des viandes rouges et blanches. Le manque d’hygiène figure parmi les plus importants facteurs qui causent les intoxications alimentaires, ont encore indiqué les responsables. Le chef de brigade chargé du contrôle a fait savoir que ses services «ne peuvent contrôler les salles des fêtes, car constituant des espaces familiaux fermés».

En dépit de l’existence de 13 inspections relevant de la direction du commerce au niveau de chaque circonscription administrative, le citoyen n’a pas encore la culture de dénoncer les infractions relatives au manque d’hygiène.

A Belouizdad, aux abords du marché T’nach, des vendeurs proposent plusieurs marchandises sur le trottoir, et ces dernières sont exposées au soleil. Un jeune va même jusqu’à proposer des produits pharmaceutiques. Ainsi, dentifrices, bains de bouche, désinfectants et autres produits pour la peau sont vendus, certains achètent pendant que d’autres n’osent même pas jeter un coup d’œil. En pharmacie, les professionnels du médicament interdisent formellement l’utilisation de ces produits qui restent exposés au soleil pendant des heures. «Des produits tels que l’écran total que l’on applique sur la peau pour éviter les coups de soleil doit être gardé et conservé dans un lieu propre et à une température ambiante, si ce n’est pas le cas, les molécules qui le constituent peuvent se détériorer et provoquer par la suite de graves maladies», explique un pharmacien de la commune.