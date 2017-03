Intempéries : 29 accidents recensés au cours des dernières 24 heures

Réagissez

Vingt-neuf (29) accidents de la route ont été recensés suite aux chutes de pluie enregistrées au cours des dernières 24 heures au niveau de la capitale, a indiqué, vendredi, le lieutenant Khaled Ben- khalfallah, chargé de la communication au niveau de la direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger. «Les services de la Protection civile de la wilaya d’Alger ont enregistré au cours des dernières 24 heures 29 accidents de la route au niveau de la capitale», a déclaré à l’APS M. Ben- khalfallah, qui a ajouté que ces accidents ont fait 24 blessés, dont 18 hommes et 6 femmes. Sur ces 29 accidents, vingt ( 20) sont dus aux déviations de véhicules, du fait des glissements provoqués par les eaux de pluie, et deux (2) à des collisions entre des véhicules touristiques, a-t-il précisé, avant d’ajouter que 7 blessés ont été recensés. Les services de la Protection civile ont mobilisé plusieurs ambulances pour évacuer les blessés vers les structures hospitalières de la wilaya d’Alger, a souligné le même responsable. Une femme de 55 ans a été mortellement percutée jeudi dans la région d’Al Kahla, commune de Birtouta, par un train assurant la ligne Birtouta-Agha, et son petit-fils, âgé de 7 ans, a été grièvement blessé à la tête et a été évacué par les agents de la Protection civile vers hôpital de Douéra, a-t-il ajouté.