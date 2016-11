Réagissez

Au-delà des sites archéologiques, monuments historiques et musées, il est des lieux de mémoire chargés de souvenirs que la postérité mérite de découvrir. Il y a des sites phares qui font l’objet de restauration, d’autres qui sont inventoriés, mais livrés à l’usure du temps et enfin ceux qui ont été carrément ensevelis par des projets «urbains».

Il est aussi dans nos cités des endroits liés à certains événements exceptionnels du passé, souvent intervenus dans un contexte traumatique, et qui n’appellent pas moins d’être entretenus, à l’image de la maison, sise rue ex-Emile Maupas, ou ex-rue de l’Etat-Major à la Basse-Casbah, où le PC du binôme, le sinistre colonel Godard et son subalterne le capitaine Léger, exerçait sa sale besogne.

Aucune plaque commémorative n’est apposée pour rappeler au quidam cette tranche douloureuse de l’histoire du pays. La villa Susini (ou Sesini) ne rappelle pas moins également de souffreteux épisodes, tant elle fut aussi bien l’enfer des hommes que celui des femmes qui subissaient l’outrage physique sous les tristement célèbres Bigeard, Aussaresses et autres J. M. Le Pen.

Tant d’autres lieux regorgent d’histoire que nos enfants méconnaissent, car l’accès leur est refusé. Dans ce sillage, l’on s’interroge pourquoi s’échine-t-on à amputer des faits avérés de notre mémoire collective, à l’instar du chahid Mahmoud Bouhamidi que nos «bien-pensants», comble de la bêtise ou du mépris, n’ont pas jugé bon de faire figurer dans le mémorial élevé près du port d’Alger, aux côtés des statues de Hassiba Ben Bouali, Ali Ammar et P’tit Omar ?

Ça, c’est côté cour. Côté jardin, serait-ce superflu d’immortaliser certains endroits, histoire d’entretenir un chouiya le patrimoine immatériel drainé par des artistes de renom dans la terre Algérie ? Si la maison musée Finca Vigia, à la Havane, entretient un brin de mémoire d’Ernest Hemingway ; si la maison de la place des Vosges, à Paris, qui a vu défiler le dramaturge et prosateur romantique Victor Hugo, est ouverte au grand public ; si le bar de la ville de Sète que fréquentait le poète et chanteur Georges Brassens est devenu un lieu de référence et attire des visiteurs, chez nous, on ne s’embarrasse point pour court-circuiter des pans de mémoire.

La villa – achetée en 1923 – par le peintre orientaliste musulman Nasreddine Dinet sur l’avenue Abdelkader Ziar (ex-Maréchal Foch), à Bologhine, ne mérite-t-elle pas qu’on y appose une plaque témoignant de son passage, bien que les fresques murales qui tapissaient l’intérieur de la maison n’existent plus ? Serait-ce trop de s’attarder sur la villa Xuereb, face à la plage dite Franco, dans la commune de Rais Hamidou, qui servait de résidence au célèbre compositeur Camille Saint-Saëns ?

Dans cette bâtisse mauresque dont la plaque de marbre a disparu, l’auteur y conçut l’œuvre d’opéra Ascanio, y travailla de nombreuses œuvres symphoniques et acheva l’esquisse du troisième acte du chef-d’œuvre lyrique Samson et Dalila. Quid de la villa et de l’atelier de sculpture au Calvaire (Kouba), où des œuvres d’art furent façonnées pour la ville d’Alger par les célèbres sculpteurs André Greck et Paul Belmondo et jusqu’à l’artiste Mustapha Adane, dont les fresques émaillées sur cuivre meublent les espaces publics et institutions publiques ? Du béton vulgaire est érigé en lieu et place de ce que fut l’annexe des Beaux-Arts…

Quant au lieu-dit carrefour Fromentin, à la confluence des rues Sidi M’hamed Cherif et Frères Bachara (ex-rue Kleber), lieu privilégié de l’artiste orientaliste qui venait taquiner sur son chevalet les perspectives ou encore le cimetière des Princesses N’fissa et Fatma – dévasté par des bigots – situé à un jet de pierre, le patrimoine immatériel peine à restituer sa charge mémorielle.