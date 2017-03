Instantané : Le logiciel et l’état civil

Réagissez

En dépit des opérations de modernisation et d’informatisation de l’état civil, lancées il y a plusieurs années, l’anarchie règne toujours au niveau de certaines mairies, et la qualité de service de l’état civil offerte par les agents de l’état civil laisse à désirer. A l’image de l’état civil de la commune de Bologhine, où les citoyens, notamment les personnes âgées, sont parfois tenus de faire le pied de grue pendant plus d’une heure pour se faire délivrer un document (extrait de naissance 12, résidence, etc.). «Il y a une dizaine de guichets, mais on constate que deux ou trois agents seulement sont au service des demandeurs», tempête une mère venue retirer un document.

C’est le branle-bas de combat derrière les guichets et l’anarchie règne en maître des lieux, renchérit un vieux, qui prend son mal en patience avant de se faire servir. «On a l’impression que tout le monde fait tout et chacun ne fait rien», ajoute un sexagénaire qui tente de tromper sa patience en sortant griller une clope, histoire de ravaler sa grogne. Pourtant les directives données par les responsables de la wilaya pour une amélioration du service public sont claires.

Mais au niveau des services de l’état civil de la commune de Bologhine, on semble se complaire dans ce désordre, au milieu d’une cacophonie. «Même le responsable fait la sourde oreille –s’il n’est pas absent– devant l’insistance des demandeurs, las d’attendre, alors qu’il aurait été judicieux d’organiser le service de manière à offrir un service sans qu’il y ait de boucan», dira notre interlocuteur. Concernant les erreurs relevées sur les documents délivrés (nom, prénom, sexe,…), les bourdes sont légion.

La mention propre du sexe mâle sur l’extrait de naissance, comme les prénoms «Zacharia» et «Abdelhalim» (témoin les documents en notre possession), est transcrite sur l’extrait de naissance ‘‘ounthâ’’ (féminin). Il y a de quoi se dilater la rate, à défaut de s’arracher les cheveux ! Le hic est que les responsables des services d’archives de l’état civil de certaines communes s’ingénient à expliquer ce qu’ils assimilent à une simple peccadille, au logiciel !!

Dieu du ciel, depuis quand la machine assume la tâche de distribuer des bourdes sans qu’il y ait la main de l’homme, celle-là même qui se fourvoie en lui fourguant une base de données fausse ? Le transcripteur ou la transcriptrice sait-il (elle) au moins que les prénoms «Zacharia» ou «Abdelhalim» sont des êtres de sexe mâle et non son opposé ?