Instantané : L’embrouille d’une gestion

Qu’est-ce qui peut bien se passer au niveau de la politique de gestion d’une ville pour que des responsables des collectivités locales réussissent à user, à chaque fois, de réponses dilatoires, de nature à les mettre à l’abri d’une éventuelle éjection de leur poste ? Loin de nous le réflexe de les mettre dans une quelconque situation d’inconfort, mais force est de relever que rares sont les responsables en charge de la cité qui reconnaissent leurs torts en matière de gestion d’une tâche qui leur est assignée.

Tous les dysfonctionnements et autres carences récoltés par-ci par-là sont le fruit, sommes-nous tenus de croire, de forces occultes, tant chacun des Epic s’échine à s’en laver les mains... Dans ce registre, l’on serait tentés de suivre la logique entrepreneuriale apprivoisée par les intervenants de voirie. Cette ritournelle brandie à chaque fois, «ce n’est pas moi, c’est l’autre !»... Pourquoi vous exciter, lorsque vos griefs consignés dans le calepin des services de la commune finissent par moisir au fond du tiroir de celui supposé voler à votre secours ?

Cela peut servir à quoi quand vous vous empressez de vous lamenter auprès des services Asrout pour voir in fine vos jérémiades envoyées aux calendes grecques ? A quoi bon vous donner la peine de vous dérouter, lorsque vous êtes balancé d’un service à un autre sans voir le bout du tunnel ? Cela rime à quoi de vous offusquer lorsque vous constatez les lampions de la voie publique éteints le soir pour éclairer le jour ?

Cela sert à quoi de ronger votre frein lorsque l’entretien de manière cyclique (excusez le pléonasme !) des jardins publics, parcs et autres points verts se fait selon un tri sélectif et au gré des cortèges officiels ? Pourquoi vous dessillez les yeux lorsque le travail de bitumage ou de revêtement de trottoir est médiocrement exécuté ? Pourquoi vous grincez des dents lorsque vous voyez un bataillon d’agents passer au peigne fin les caniveaux et nettoyer à grande eau des artères, alors qu’ils font l’impasse sur d’autres ?

Pourquoi vous triturer les méninges lorsque le maître d’ouvrage ne juge pas opportun de contrôler la qualité du travail que vient de livrer le maître d’œuvre ? Pourquoi vous démâter quand l’opération de remise des lieux en l’état d’une voie n’est pas assurée par le permissionnaire ?

Pourquoi les immondices et autres gravats, décorant de jour comme de nuit nos cités, ne titillant point notre écogeste, font partie de notre décor ? Comme il est tout à fait normal que les câbles de téléphone et électriques suspendus comme des lianes dans une savane fassent partie de notre paysage urbain ! Sans aucun sentiment de désagrément. Sauf celui de l’agaçante presse qui fait cas, à chaque fois, caquetant à grande gueule sur cet état de gestion d’une cité où tout semble échapper aux responsables et à nous, pôvres hères.