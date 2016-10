Instantané : Clair matin

Réagissez

Les appellations de certains quartiers et cités de la capitale devraient être changés afin de représenter au mieux la réalité. Le vécu des habitants de ces localités aux appellations gracieuses ne s’accorde désormais plus avec la réalité. Ce sont des noms toponymiques qui ont traversé l’histoire, sans être pour autant représentatifs d’une quelconque authenticité.

Que signifie «Verte rive», dans une berge qui est envahie par le béton et les ordures, certainement rien, sinon un contraste aberrant. Les exemples dans ce domaine ne manquent aucunement. A l’est du littoral algérois, subsiste encore ce genre d’appellation aux qualificatifs lyriques et imagés, qui ne veulent à présent rien dire. Les Pins Maritimes, Clair matin, ou encore Beaulieu, etc.

En somme, il ne reste des Pins de ce lotissement tentaculaire, que quelques troncs dépourvus de feuillages, où des meutes de chiens égarés s’exercent à lever leurs pattes. Le Clair matin n’est plus clair depuis fort longtemps, la fumée opaque des usines et des voitures en a altéré l’éclat. Quant au Beau lieu, il n’est plus beau depuis belle lurette. Les ordures et les difformités architecturales ont en fait un «lieu laid et sans âme». Aux appellations numériques qui sont en vogue actuellement, il convient de créer d’autres plus représentatives.

La cité «du grand bidonville» ou celle «des ordures entassées» ne seraient de ce fait que significatives. Cet étalage de dérision renvoie, à vrai dire, à un vœu tout à fait contraire, exprimé depuis des lustres par nos concitoyens. Ils souhaitent voir leur cité propre et flamboyante. Que l’insalubrité, le désordre et l’incivisme soient bannis à tout jamais de notre espace urbain. En l’absence d’une dynamique de développement qui ferait sortir l’Algérie de sa longue léthargie, il serait au moins bien pensé d’offrir aux Algériens un cadre de vie agréable.