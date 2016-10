Instantané : Autres temps, autres mœurs

Réagissez

En dévalant les venelles de l’antique médina, le quidam a peine à débusquer quelque métier d’artisan. Que reste-t-il de cette corporation, autrement des bribes de souvenance volées autour d’une derdacha ou au détour d’un local d’artisanat qui fait contre mauvaise fortune bon cœur. Hararine, makfouldjia, debaghine, qzadria, sefarine, seradjine, naqachine, sayaghine… Autant de métiers disparus et qui ne font plus partie de ce vieil Alger qui constituait un pôle, voire un réceptacle de savoir-faire.

Un artisanat qui ne relève plus des temps présents. Pourtant, notre tourisme gagnerait beaucoup s’il y avait une véritable politique d’encouragement de la part des pouvoirs publics pour ce corps de métier qui, sous d’autres cieux, représente un profit substantiel. Tunis, Fes, Meknes, Marrakach, le Caire, Beyrouth, Mascat, pour ne citer que ces quelques villes, ne sont pas synonymes uniquement de mégalopoles, disposant d’infrastructures hôtelières et de sites historiques vers lesquels les touristes affluent, elles offrent un legs artisanal de large inspiration historique – parfois millénaire – entretenu et transmis depuis des générations.

N’est-ce pas, dans certaines grandes villes d’Europe, le ferblantier, le sabotier, le cordier et autres charpentier et ébéniste d’art sont toujours présents pour immortaliser un patrimoine historico-culturel, voire pérenniser une mémoire ? Cet héritage vivant, dit immatériel, ne donne-t-il pas à chacun de ceux qui en sont les dépositaires un sentiment d’identité et de continuité, tant il se l’approprie et le recrée constamment ?

N’est-ce pas que l’artisanat traditionnel est cette autre devanture du tourisme de nature à faire découvrir le savoir-faire et du coup, engranger une rentrée substantielle en devises ? Quant à La Casbah d’Alger, le binôme artisanat-tourisme nous renvoie quelque part à cette question de l’œuf et de la poule. On ne sait pas s’il s’agit d’attirer les touristes avant de pouvoir donner matière à l’artisan de se fixer dans son lieu, ou convient-il, d’abord, de redéployer ce dernier dans La Casbah pour inviter le visiteur à s’offrir le doigté artisanal de la cité.