Aux Bananiers, dans la commune de Mohammadia, les 100 locaux dits «du Président», se dégradent à vue d’œil. Seuls 5 d’entre eux sont réellement exploités par leurs bénéficiaires, les autres sont constamment fermés, bien qu’ils aient été affectés depuis fort longtemps.

Outre cette situation impensable, la gestion de la bâtisse qui abrite ces locaux est loin d’être opérationnelle. En somme, les services de l’APC se sont totalement désengagés de la gestion de ces locaux. Hormis un agent affecté par la municipalité, dont le rôle se limite à ouvrir la porte de la bâtisse, aucun autre agent n’a été délégué pour assurer les autres tâches que nécessite la structure. Cette dernière est devenue au fil du temps un lieu où règne l’insécurité et les agressions.

Des malfrats en ont fait un lieu de débauche et de consommation de drogue, «en l’absence d’agents de sécurité, des délinquants prennent possession des couloirs et des espaces communs, où ils s’adonnent à la consommation d’alcool et de stupéfiants. Pis en encore, la dégradation a atteint toute la structure. La plomberie tombe en ruine et l’étanchéité laisse à désirer.

A qui incombent les travaux d’entretien ? Nous sommes en droit de nous poser cette question, car si la situation continue ainsi, la structure ne sera plus exploitable», déplore un bénéficiaire. Par ailleurs, l’insalubrité qui règne dans cet espace est déconcertante, «il n’y a pas de femme de ménage et aucune prise en charge dans ce sens n’a été prévue par l’APC», dit-il, et de conclure : «Nous avons pris attache à plusieurs reprises avec les responsables locaux, le P/APC, en particulier, mais rien n’a été fait. Les responsables locaux sont occupés à d’autres besognes. Nous lançons un appel à M. le wali pour qu’il prenne en charge ce problème, car il s’agit en fin de compte de notre gagne-pain.»