Incendie dans un immeuble en ravalement

Réagissez

Un incendie s’est déclaré, hier vers 14 heures, dans un immeuble sis à proximité de la station et placette de Meissonnier, au centre d’Alger. L’immeuble en question est en pleine opération de ravalement, mais l’on ignore encore si la cause du feu est liée ou non aux travaux en question. Les flammes étaient perceptibles au dernier étage de l’immeuble. Aussitôt le sinistre déclaré, un périmètre de sécurité a été délimité, d’autant que cet immeuble est longé par la rue Didouche Mourad, très fréquentée par les badauds. Il est à préciser que les travaux de réhabilitation des immeubles de la capitale sont effectués sans que les familles y habitant ne soient évacuées. Tout compte fait, une unité de la Protection civile est située pas loin du lieu de l’incendie, ce qui devait permettre de limiter les dégâts.