Afin de bien entamer la saison printanière, qui ramène avec elle son lot de couleurs et de gaîté à travers la capitale, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, s’est déplacé à travers plusieurs communes de la capitale, accompagné d’une importante délégation, composée de membres de l’APW, de son protocole, d’élus, de membres des services de sécurité, ainsi qu’un parterre de journalistes de la presse francophone et arabophone.

Pour cette sortie de contrôle, d’inspection et de lancement, le wali s’est déplacé vers les communes de Réghaïa, Rouiba ainsi que Heuraoua, toutes sous la tutelle de la circonscription administrative de Rouiba.

Pour la première halte de l’importante délégation, qui s’est déplacé en premier lieu à Réghaïa, le wali a procédé à l’inauguration d’une structure administrative polyvalente du nom de Zhun Aïssat Mustapha, et d’un terrain de proximité à l’intérieur de la cité les Iris. Sur le plan de l’amélioration de l’urbanisme, le chef du protocole de la wilaya d’Alger a lancé une campagne durant sa visite dans la commune de Réghaïa où une nouvelle couche de bitume était en cours de pose, toujours dans la ZUN Aïssat Mustapha. En plus de ceci, des terrains de proximité ont été réalisés, accompagnés d’espaces récréatifs.

Fait nouveau, et dans une ancienne édition où nous avions traité le sujet du manque de cimetières dans la capitale, la commune vient de se doter d’un nouveau lieu d’une superficie assez importante et qui vient s’ajouter aujourd’hui au 16 déjà existants. Pour répondre aux nombreux problèmes de détritus, qui encombrent les rues et les décharges, la commune vient de s’équiper d’un nouveau centre de tri sélectif. Une démarche importante, surtout quand on sait que la circonscription administrative de Rouiba compte pas moins de 226000 habitants, sans compter les personnes qui sont de passage.

Même si l’initiative est en retard, le plan est bien précis. Avec la participation de l’EPIC ExtraNet, qui gère le ramassage des ordures à travers les communes suburbaines de la capitale, le projet semble bien tracé, tout en espérant qu’il n’y aura pas à l’avenir de retard ou de défaillances. Nous avons visité le centre de tri, les équipements sont là et on vient de lancer une initiative des plus respectables, qui est ni plus ni moins que de récolter le pain que les habitants osent jeter avec leurs ordures journalières, tout ceci étant pour la première étape de la visite.

A Rouiba, la délégation a visité plusieurs chantiers en exécution, tels que les travaux d’aménagement du boulevard urbain RN5, entre Réghaïa et El Hamiz, des travaux ont également été lancés dans plusieurs cités, ainsi que la réhabilitation du complexe sportif de Rouiba, qui manque cruellement d’envergure, même si le staff qui s’occupe de la réalisation déclare que les travaux sont sur de bons rails.

Mais comme pour chaque visite, les habitants ont montré leur colère. Une colère qui semble justifiée, dès que le wali a demandé des explications. Selon les habitants, le P/APC ne remplirait aucunement la fonction pour laquelle il a été élu. Pire encore, les habitants affirment se sentir comme des pestiférés, «nous demandons que des mesures soient prises rapidement pour nous accorder un logement, nous avons déposé des dossiers et nous attendons depuis des années et aujourd’hui, il ne semble plus s’enquérir de nos cas», déclare un jeune homme.

Aux environs de 12h, la délégation s’est dirigée vers Heuraoua, commune qui s’agrandit de plus en plus. Pour cette commune, des infrastructures de sport ont été inaugurées dans plusieurs cités AADL, des travaux de voirie ont par ailleurs été lancés, ainsi que la réalisation d’un autre cimetière, qui devrait bientôt voir le jour à Aïn Kahla. Pour conclure cette sortie, le wali d’Alger a animé un point de presse sur la visite d’aujourd’hui, qui rentre, selon ses dires, dans le plan de réaménagement de la capitale, «notre engagement est simple, nous comptons faire le maximum afin de donner à nos citoyens un cadre de vie plus agréable que jamais et j’insiste aussi sur le tri du pain qui est malheureusement jeté aux ordures», précise-t-il, tout en déclarant que pour les cimetières, «la capitale compte aujourd’hui 16 cimetières et nous comptons rajouter pas moins de 13 autres afin que tout le monde trouve un endroit où placer un défunt. Avec ce programme nous espérons avoir pas moins de 50 hectares de terre dédiés à nos morts».

Mais ce qui intéressait en réalité les journalistes présents, c’était sans aucun doute la 22e opération de relogement et nous avons réussi à le questionner, «la prochaine opération sera lancée avant les élections législatives du 4 mai prochain. Pour le moment, nous n’avons pas encore arrêté de listes définitives, mais notre équipe y travaille. Pour les sites, nous avons déjà celui de Souachet», déclare l’intervenant sans donner d’autres noms de cités. Nous l’avons questionné sur les 800 familles des bidonvilles de la commune de Birkhadem éparpillés entre Zonka et d’autres lieux, «ils ne doivent pas s’en faire, nous allons les reloger tous et je m’engage à ce qu’ils soient tous relogés. Jusqu’à présent nous avons consommé 50% des constructions réalisées et le chiffre des 84000 est encore loin.

Pour les recours, j’insiste sur le fait qu’une commission examine les dossiers déposés et j’invite toute personne qui se sent exclue ou autre à déposer un recours au niveau de l’APC». Cette réponse est venue après l’avoir questionné sur les 5 familles habitant au 23, rue Mohamed Marbouch, à Hussein Dey.