Inaugurations et coup de gueule du ministre de l’Energie

Mustapha Guitouni, ministre de l’Energie

Au programme du ministre de l’Energie lors de sa sortie sur le terrain : inauguration et inspection au niveau de la wilaya d’Alger

Pour sa visite d’inspection dans la wilaya d’Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, accompagné du wali d’Alger, M. Zoukh, et des délégations respectives des deux institutions, s’est rendu, en compagnie de la presse nationale, a plusieurs endroits stratégiques de la capitale, dans le cadre de l’inauguration et de l’inspection. Pour cette visite sur le terrain, le responsable du ministère de l’Energie s’est rendu au niveau de plusieurs circonscriptions administratives.

A Dar El Beïda, l’importante délégation s’est rendue au niveau de l’aéroport, plus exactement au niveau de l’atelier de maintenance des aéronefs de la compagnie aérienne Tassili Airlines afin de visiter et de constater comment se déroule une opération de maintenance des avions de la compagnie. Présents sur place, de nombreux ouvriers ont montré comment se déroule une maintenance de A à Z. Au niveau de la commune de Bordj El Kiffan, Staouéli et à Mahelma, dans la circonscription administrative de Zéralda, la délégation s’est rendue sur les lieux de deux nouveaux postes électriques HT60/30KV, qui ont été inaugurés l’un après l’autre par M. Guitouni.

Les deux exposés qui ont accompagné les inaugurations ont précisé que grâce à ce renforcement, la capacité en alimentation du réseau électrique sera amplement satisfaite et comblera par ailleurs les attentes des consommateurs, surtout en cette période de forte chaleur qui voit la consommation quotidienne grimper en flèche. Rappelons aussi que certains quartiers de la capitale souffrent de coupures de courant qui deviennent récurrentes et persistantes.

Toujours dans la commune de Aïn Benian, le ministre de l’Energie s’est rendu sur les lieux du lancement des travaux de renforcement de l’alimentation en gaz naturel, particulièrement pour la localité de Aïn Benian. Ces travaux devraient permettre d’alimenter en gaz naturel de nombreux foyers et de garantir un réseau fiable sans aucune dégradation, comme ce qui s’est produit au niveau de Saïd Hamdine il y a tout juste une semaine. La localité a également reçu un nouveau poste électrique de HT220/60KV. La première visite d’inspection a concerné la raffinerie de Sidi Arcine, dans la daïra de Baraki.

Cette raffinerie, qui aurait dû avoir une extension, voit ce projet à l’arrêt à 80%, ce qui a fait grimper une certaine tension chez le ministre, après la présentation qui a été consacrée aux nombreux produits issus des hydrocarbures. Pour son intervention, M. Guitouni a ordonné à ce qu’il y ait des rapports quotidiens sur l’avancement des travaux. Durant sa prise de parole, le ministre a également ordonné à ce que des discussions entre l’entreprise chinoise en charge du projet et les membres de Sonatrach se fassent chaque matinée afin de régler les nombreux problèmes qui sont la cause des nombreux retards.

Par ailleurs, il a également été question d’indépendance au plan de l’importation des carburants. «D’ici 2020, il faut que nous soyons autonomes, que nous produisions nos propres carburants qui alimentent notre consommation. Le pays connaît des difficultés, de ce fait, nous devons arrêter les importations d’hydrocarbures que nous exportons sous forme brute et que nous importons ensuite sous forme prête à l’emploi», avait dit le ministre. Les demandes ont été ordonnées et les moyens humains et techniques sont présents selon les informations récoltées, mais d’ici 2020 arriverons-nous à devenir parfaitement autonomes ?