Inauguration de la poste de la cité AADL

imène-Houda Feraoun, ministre de la Poste, des télécommunications, des Technologies et du numérique, a procédé, hier vers 11h50, à l’inauguration officielle de l’agence postale de la cité AADL de Haï El Badr.

Cette cérémonie a été effectuée après deux semaines, à compter du jour de la mise en service de la poste, apprend-on auprès des agents relevant du secteur des Postes. Aménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble E2, du côté opposé à l’entrée des résidants, le bureau de poste compte trois guichets et une dizaine d’employés. «La mise en service de la poste de la cité AADL nous a été d’une grande utilité. Elle a non seulement réduit la pression exercée sur l’ancienne poste de Haï El Badr, mais aussi fait éviter la perte de temps ainsi que les déplacements fréquents vers les postes de Kouba, Hussein Dey, Bourouba et Bachdjerrah pour retirer nos avoirs», a déclaré un habitant de la cité.