La cité 1078 Logements de Bentalha (commune de Baraki), a bénéficié d’un ensemble de structures publiques, telles qu’une salle de soins et une bibliothèque, ainsi qu’un espace de loisirs et de divertissement.

Ces nouvelles structures publiques ont été réceptionnées au niveau de cette cité qui porte le nom du martyr Djelloul Dahmani, au profit de ses habitants, qui avaient grand besoin d’une salle de soins et d’une autre salle destinée aux enfants et jeunes de cette «cité-pilote», a affirmé le wali délégué, Mohamed Dahmani, en marge de la visite sur le terrain effectuée par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du chahid. Baptisée du nom de cheikh Tayeb El-Okbi, cette nouvelle salle dont la capacité d’accueil est de l’ordre 40 personnes par jour, sera confiée à deux médecins et à deux aides-infirmiers.

Elle devrait connaître une grande affluence de patients vivant dans cette grande cité, a indiqué à l’APS la directrice de cet établissement public de santé, Dr Issiakhem Ouahiba. Pour ce qui est de la salle de lecture, Cheikh Oub Yali Zouaoui, ouverte depuis samedi, sa capacité d’accueil est de 40 élèves et fonctionne selon le système de prêt interne et externe. Cette salle recèle des ouvrages de culture générale, ainsi que des livres parascolaires, mais elle manque de beaucoup d’ouvrages pour enfants et petite enfance, a indiqué à l’APS, la gérante de la salle, Mme Nekkaa Karima.

Le secrétaire général de la commune de Baraki, Mme Kouriba Nadjat, a estimé que la cité 1078 logements était considérée comme «modèle», en termes d’équipements qui ont été consacrés au logement, et que le but était de fournir toutes les commodités publiques nécessaires. A ce titre, le directeur de la culture de la wilaya d’Alger, Khaldi Mokhtar, a précisé à l’occasion de l’inauguration de l’espace des loisirs et de divertissement, que la dernière instruction du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, avait incité les responsables des secteurs de la culture et de la jeunesse et sports, à collaborer, en vue d’ouvrir le plus grand nombre possible d’espaces pour le divertissement, afin de venir en aide aux étudiants, ainsi qu’aux enfants scolarisés à travers les nouvelles cités d’habitation et leur permettre ainsi d’assister aux cours.

Il est à signaler qu’à ce jour, près de 20 espaces ont été ouverts à travers les communes ayant accueilli les familles relogées et dont le financement a été assuré par la wilaya. En outre, et dans le cadre de cette visite, la délégation de wilaya s’est recueillie à la mémoire des chouhada au niveau du cimetière des Martyrs aux Eucalyptus et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de la place de la Résistance.