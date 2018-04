Ils demandent un dédommagement équitable

Réagissez

Les assurances des services de la wilaya quant à l’aboutissement des recours, dans le cadre des opérations de relogement, sont loin d’avoir produit l’effet espéré, en l’occurrence celui d’atténuer l’expectative et le désarroi des citoyens qui ont émis ces recours. Les exemples qui illustrent cette situation ne manquent pas.

A Aïn Benian, une famille qui habitait depuis des dizaines d’années une villa avec jardin au domaine Mahieddine, se retrouve aujourd’hui confinée dans un appartement de type F2 à Chéraga. «J’ai été exproprié pour permettre le lancement des travaux de réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer. Nous avons accepté cette décision parce que nous sommes des citoyens qui possédons une conscience, qui plus est, il s’agit de l’intérêt général. Nous n’avons émis aucune objection. Nous nous sommes conformés à la volonté du droit et à légalité», explique Amazouz Farid, propriétaire de la Maison.

Et de déplorer : «En guise de dédommagement à l’expropriation dont nous avons fait l’objet, les services de la wilaya nous ont relogé dans un appartement de 50 m2 à la cité des 250 Logements à Chéraga. Est-ce juste ? Certainement pas, puisque on ne peu pas échanger une villa contre un logement exigu, d’autant plus que ma famille se compose de 6 membres.» Cette famille, qui a depuis quelques années, sombré dans un gouffre abyssal, est passée par une période très difficile, «entre le moment de notre relogement et celui de l’expropriation, nous avons été recasés dans un chalet. Les membres de ma famille ont été affectés lors de ce passage forcé.

Nous sommes descendus très bas dans l’échelle sociale. Est c’est la faute aux autorités de la wilaya», confie M. Amazouz. Ce père de famille lance un appel aux autorités compétentes afin de le rétablir dans son droit, «j’ai fait un recours qui n’a malheureusement pas abouti. Je demande à ce que la commission de recours étudie mon cas. Soit on me dédommage équitablement, soit on me donne un appartement plus grand», lance-t-il.