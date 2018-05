Réagissez

Les citoyens ont adressé des requêtes à toutes les autorités concernées, sans pour autant recevoir de réponse.

Insultes, rixes et intimidations, c’est là un aperçu du quotidien des habitants de Bachdjarah, ceux des abords du marché de fruits et légumes en particulier. Les habitants des immeubles se trouvant en face de cette structure commerciale aux allures de bidonville subissent les désagréments occasionnés par ces commerçants anarchiques qui ont pignon sur rue, car depuis leur retour autorisé, ils exercent leurs activités commerciales loin de toute inquiétude, qui plus est, affichent à l’égard des résidents une conduite provocatrice.

Il a fallu beaucoup d’efforts et le déploiement de beaucoup de moyens pour éradiquer la multitude de commerces qui occupaient les moindres espaces de la commune. Quelque temps après cette opération d’envergure qui a permis de dégager les artères de la cité, il s’en est suivi un relâchement déconcertant de la part des pouvoirs publics, qui ont laissé les activités commerciales informelles reprendre de plus belle.

«Est-ce là une manière de tarir les sources d’une émeute promise par ces marchands informels ?», s’interroge un résident. Tout porte à croire que les autorités locales ont reçu des instructions pour laisser ces commerçants exercer leurs activités, et ce, afin d’éviter la fronde. «Les responsables locaux sont complices», déplore un résident sûr de ce qu’il avance.

Et d’argumenter : «Sinon comment expliquer le refus du maire et des élus de l’APC de prendre en charge ce problème ?». Ces habitants sont ballottés entre les responsables de l’APC et les services de sécurité. Tantôt on leur dit que le problème est du ressort de la police, tantôt cela relève de l’APC. «Entre-temps nous devons subir chaque jour que Dieu fait les désagréments qui émanent de ce marché, devenu tentaculaire et insalubre.

En plus de l’incessant vacarme, nous sommes obligés d’entendre toutes les insanités et les insultes qui fusent du marché. Même nos déplacements sont limités, nous ne pouvons accéder aux cages d’escalier de nos immeubles qu’en slalomant entre les étals», disent les habitants. S’ajoute à cette situation de déliquescence générale, le retour des gardiens de parking. Ils ont accaparé des pans entiers de la cité. Des espaces réservés initialement au stationnement des véhicules des résidents sont squattés par des jeunes qui en ont fait des aires de stationnement payant.

Pour toutes ces raisons, les résidents ont adressé de nombreuses requêtes pour lesquelles ils n’ont eu droit à aucune réponse. «Toutes les instances concernées par le problème ont été informées. Sauf que nous n’avons, jusqu’à l’heure actuelle, reçu aucune réponse. Nous avons adressé des lettres de doléances accompagnées d’une pétition au wali, au wali délégué, au président de l’APC et aux services de sécurité, sans pour autant avoir de réponse.

Les marchands informels et les gardiens de parking autoproclamés continuent de faire la pluie et le beau temps. Notre cadre de vie dont la qualité a été altérée continue de décroître, au grand dam des résidents», confie-t-il. Et de conclure: «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles procèdent à l’éradication définitive de ce marché informel. Cette démarche aura le mérite de rendre à notre cité son caractère résidentiel et tranquille».