La plupart des APC n’organisent plus les co-villes. Cette situation, qui arrange les présidents d’APC, s’avère non seulement irrégulière, mais pénalise également les administrés.

Le co-ville est une tribune ouverte aux citoyens, qui leur permet d’exposer leurs problèmes et leurs préoccupations. En plus des responsables locaux qui doivent impérativement assister à ces réunions, la présence des représentants des différents Epic est aussi obligatoire. Les doléances des citoyens sont prises en charge séance tenante.

Le fait de ne plus organiser ce genre de rencontres est une manière, pour les élus locaux, d’éviter la confrontation avec les citoyens et de se dérober face à leurs responsabilités. Les APC de la capitale sont devenues hermétiques, «les co-villes que nous organisions étaient une source de problèmes.

Des citoyens peu scrupuleux profitaient de l’occasion pour semer le désordre et l’anarchie», confie un responsable local sous couvert de l’anonymat. Selon un ex-élu, «les co-villes étaient une occasion pour les élus qui étaient en conflit avec le maire de semer le désordre. Il est arrivé que des élus aient recours au payement de voyous pour chahuter les débats et créer ainsi une atmosphère d’anarchie et de désordre», soutient-il.

En tout état de cause, il convient de rappeler que cette disposition a été mise en œuvre pour encourager les débats et le dialogue au sein des APC et faire participer les citoyens dans la gestion des affaires de la municipalité. «En période de campagne électorale, les candidats promettent tous d’être à l’écoute des citoyens.

Mais dès qu’ils sont élus ils se cloîtrent dans leurs bureaux», déplore un citoyen, «il faut que les pouvoirs publics contraignent les responsables locaux au niveau des APC à organiser des rencontres périodiques avec les administrés. La participation des citoyens dans la gestion des affaires qui les concernent est une démarche progressiste», conclut-il.