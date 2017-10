Hussein Dey : Routes à réhabiliter

Réagissez

Des travaux de rénovation du réseau d’assainissement ont été réalisés et achevés dans des quartiers de la commune de Hussein Dey.

La population, qui a souffert des inondations, s’en est réjouie. Sauf qu’ une fois que ces travaux menés par des sous-traitants de Seaal ont été achevés, la remise en l’état de la chaussée ne s’est pas effectuée correctement, ni partout. Les routes retapées sont restées gondolées sur plusieurs mètres.

Des tranchées se sont formées par certains endroits et les automobilistes, comme les piétons, trouvent des difficultés pour les traverser. A l’APC de Hussein Dey, il est répondu aux riverains de ces rues et ruelles que les services concernées prendront en charge toutes leurs préoccupations avec le lancement progressif des travaux de réhabilitation.

Mais excepté certaines rues, les travaux n’ont pas touché tous les quartiers, causant encore et toujours des tracasseries à la population. Les habitants, excédés, en appellent à l’intervention de la wilaya d’Alger et de ses directions, particulièrement celle des travaux publics, pour permettre d’inscrire et d’engager des travaux de bitumage en bonne et due forme.