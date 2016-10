Huit salles de lecture en cours d’ouverture

Réagissez

Les jeunes des cités nouvellement construites pourront...

Pas moins de 8 salles de lecture vont ouvrir leurs portes dans les cités nouvellement réalisées de la capitale. Deux d’entre elles sont d’ores et déjà opérationnelles. Il s’agit de celles de Birtouta et de Bachdjarrah. Les autres sont en cours d’équipement, apprend-on auprès d’un responsable de la direction de la culture d’Alger. Ces nouvelles structures culturelles permettront de soustraire les jeunes à la rue et d’offrir aux écoliers et aux étudiants un espace éducatif qui leur permettra de travailler dans des conditions optimales.

Signalons que nombre de cités ont été réalisées durant ces dernières années. Elles ont accueilli des milliers de familles relogées dans le cadre des opérations lancées par la wilaya d’Alger, visant à éradiquer l’habitat précaire dans la capitale. Ce genre de structures s’avère indispensable dans ces cités tentaculaires. Les sociologues s’accordent à dire que le déplacement massif des populations pourrait à l’avenir poser problème à cause du manque de cohésion et d’homogénéité.

La violence urbaine tendra à s’accentuer dans ces cités si les pouvoirs publics ne prennent pas en charge les besoins des habitants, notamment la frange des jeunes. Cette prise en charge se traduit par la réalisation de structures devant encadrer les jeunes de ces nouvelles cités. «Notre cité manque d’équipements publics, surtout d’infrastructures culturelles. La réalisation d’une salle de lecture est loin de répondre à toutes les attentes de la jeunesse locale, mais nous pouvons considérer cela comme un pas vers d’autres réalisations», confie un habitant de la cité Sidi M’hamed, à Birtouta. Et d’ajouter : «Il aurait été plus judicieux de monter une bibliothèque à la place de cette salle de lecture.

Comme ça les adhérents, que ce soient les jeunes ou les adultes, pourront emprunter des livres.» Les cités nouvellement réalisées dans la capitale, qui ont reçu des milliers d’habitants, doivent être dotées de toutes les commodités qui répondent aux besoins des habitants, tels que les centres de santé, les antennes administratives, les centres culturels, les maisons de jeunes, etc. A Souachette, dans l’est de la capitale, des centaines de familles ont été relogées dans une cité flambant neuve. Hormis une école primaire et un CEM, la cité n’a été dotée d’aucune autre structure. Les jeunes y sont livrés à eux-mêmes. «Rien n’a été prévu pour les jeunes de la cité.

Il n’y a même pas de connexion internet. Concernant les salles de sport ou les maisons de jeunes, elles sont inexistantes. Dans quelques années, la cité deviendra un lieu où séviront tous les maux. C’est vrai que l’Etat algérien a fait des efforts en matière d’éradication de l’habitat précaire, mais en parallèle, il faut faire suivre ce progrès par d’autres accompagnements à même d’améliorer la qualité de vie des habitants», suggère un nouvel habitant de la cité.