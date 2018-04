Hausse des recettes estimée à plus de 168 millions de Dinars en 2017

Réagissez

Les recettes du jardin d’Essai du Hamma ont augmenté en 2017 de plus de 168 millions de dinars, contre 124 millions de dinars en 2016, sachant que le nombre de visiteurs avoisinait l’année passée 1,9 million, a-t-on appris des services de la wilaya d’Alger.

Le Jardin d’Essai du Hamma a réalisé, l’année passée, des recettes estimées à plus de 168 millions de dinars, sous forme de droit d’accès des visiteurs, dont le nombre a avoisiné 1,9 million contre 124 millions de dinars en 2016 et 93 millions de dinars en 2015. Les chiffres fournis par les services de la wilaya d’Alger sur le jardin font état d’une augmentation des recettes de plus de 76 millions de dinars en l’espace de 3 années, soit une hausse de 83%.

L’entreprise chargée de la gestion du jardin d’Essai est devenue un Etablissement public à caractère industriel et commercial (Epic), en vertu de l’arrêté interministériel du 5 janvier 2017, ayant modifié son statut en entreprise publique de wilaya, relevant toujours de la tutelle de la wilaya d’Alger.

Outre la modification des lois régissant un nombre d’entreprises publiques de wilaya, dont le jardin d’Essai, la wilaya d’Alger avait procédé à la fusion de huit Epic en 4 entreprises en 2016, et ce, pour une meilleure gestion et rationalisation des dépenses de ces entreprises. Grâce aux recettes réalisées, le jardin d’Essai a atteint les objectifs escomptés, d’autant qu’il est devenu un Epic, en attendant son classement mondial en tant que l’un des plus grands jardins botaniques au monde.

Les rapports des instances et de différents médias internationaux intéressés par le domaine des jardins botaniques avaient relevé le nombre important de visiteurs du jardin d’Essai en 2017, avoisinant les 1,9 million de visiteurs, par rapport à d’autres plus grands jardins classés mondialement, recensant 2 millions de visiteurs durant la même année, a indiqué à l’APS le directeur du jardin, Abdelkrim Boulahia.

M. Boulahia a indiqué que, selon ces rapports, le Q-Park de Londres, l’un des plus grands parcs au monde avec une superficie de plus de 100 hectares, a accueilli environ 2 millions de visiteurs en 2017, précisant que le nombre de visiteurs des parcs constituait un critère important dans leur classement, un critère auquel le jardin d’Essai répond à présent.