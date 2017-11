Réagissez

Après une accalmie, la localité de Haï El Badr a renoué ces derniers temps avec une recrudescence des vols perpétrés en nocturne dans les magasins spécialisés dans le commerce de détail. Mercredi dernier, les visiteurs de la nuit ont commis une effraction en forçant le rideau métallique d’une épicerie pour dérober une somme de 30 000 DA en petite monnaie laissée habituellement en caisse et une balance électronique, apprend-on auprès du propriétaire de la boutique située à l’avenue Hanafi Hadjras. «Alerté par des voisins, j’ai constaté le fait déplorable.

Ensuite, j’ai déposé plainte auprès du commissariat du quartier. Les éléments de la police scientifique se sont présentés à mon épicerie et ont procédé au prélèvement des empreintes digitales laissées par mégarde par les casseurs au niveau de l’entrée de la boutique», a précisé l’épicier. D’après lui, un local d’un volailler, une officine de pharmacie et le magasin d’un marchand de meubles, situés dans la même avenue, ont connu le même sort précédemment. D’autres commerçants du quartier ont réagi rationnellement en équipant leurs établissements de caméras de surveillance. «Nous souhaitons vivement une action de grande envergure qui sera menée par les services de police afin de mettre un terme à ces agissements qui deviennent de plus en plus fréquents non seulement dans notre localité, mais aussi dans les autres quartiers de la capitale», s’est contenté de nous déclarer un commerçant abordé à l’occasion.