Avec la forte demande du hadj, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a ordonné à ce que 1500 passeports supplémentaires soient accordés pour cette année dans les 48 wilayas du territoire national.

Pour la wilaya d’Alger, 144 personnes ont été sélectionnées sur un total de 1400 demandes. Afin de répondre à cette demande, ainsi qu’aux attentes des nombreux demandeurs, un tirage au sort a été organisé hier matin au niveau de la salle de conférences du CPVA. A l’intérieur de la salle, des centaines de personnes s’étaient déplacées en masse afin d’assister au tirage au sort, tout en priant Dieu de se voir accorder le fameux sésame qui les conduira vers la terre sainte.

Durant la rencontre, toutes ces personnes n’ont pas eu la chance d’entendre leur nom. Pour les plus chanceux, des larmes de joie ont coulé, pour ceux qui ont moins de chance, ils espèrent partir l’an prochain. Melhag Mohamed, chargé de la communication au niveau de l’Assemblée populaire de wilaya et président de la commission de l’éducation et de l’enseignement, qui était présent, représentait le président de l’APW, Karim Benour.

Ce dernier, que nous avons rencontré, a expliqué certains points cruciaux pour ce second tirage au sort. «Pour cette fois, il s’agit d’une forme de rachat que le président de la République a jugé crucial de faire, mais il faut également se référer au quota annuel et pour cette opération que nous organisons cette année, nous allons délivrer quelque 1500 passeports pour l’ensemble de l’Algérie. Quant à la capitale, le nombre de passeports qui lui est accordé est de 144, plus un dixième, soit 14 personnes supplémentaires», déclare l’intervenant.

Ce dernier explique également qu’il ne suffit pas de déposer son dossier pour être tiré au sort. «Avant de délivrer le précieux sésame, nous nous basons sur deux critères que nous jugeons importants, le premier est l’âge de la personne, il faut que celle-ci dépasse les 70 ans, homme ou femme, le second critère est que la personne ait déjà déposé 10 fois ou plus son dossier et qu’elle n’a eu que des refus», souligne M. Melhag. Pour ceux qui ont été sélectionnés, ils vont recevoir dès aujourd’hui le fameux titre de sélection qui leur permettra ainsi d’entamer les procédures et la mise en contact avec la compagnie aérienne nationale, à savoir Air Algérie.