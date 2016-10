Réagissez

Le parc des loisirs en bordure du complexe sportif Mohamed Boudiaf connaît une forte affluence.

Ouvert depuis l’été, le parc ne désempli pas, bien au contraire selon les habitués qui viennent en famille, le nombre de visiteurs augmente régulièrement surtout les week-ends. Le parc créé par la wilaya d’Alger offre aux familles un espace vert très vaste. Mais les plus heureux sont sans aucun doute les enfants qui y voient une aire de jeu où ils peuvent courir sans se ménager. La wilaya d’Alger a ainsi mis en place, à l’intérieur du parc, de nombreuses sources de distraction pour les tout-petits : balançoires, toboggans, parcours du combattant et autres jeux aussi varié qu’amusants.

Les parents qui accompagnent leurs enfants montrent leur satisfaction. «Ce type d’endroit manque cruellement dans la capitale, à Baraki il n’y a aucun endroit où nos enfants peuvent jouer et courir. C’est aussi un lieu sûr et sous surveillance de la police», explique un père de famille. Un autre père de famille explique qu’il est ravi de voir ce type d’initiative mais des commodités manquent a l’appel.

«Il est vrai que c’est un endroit des plus agréable pour se détendre et prendre un bol d’air, mais un parking manque cruellement», rapporte-t-il, tout en affirmant que ceux qui viennent doivent stationner sur la bande d’arrêt d’urgence. Selon notre interlocuteur, il s’agit du seul point négatif. A Saïd Hamdine, le jardin public attire aussi de nombreuses familles. En effet, on observe une forte affluence, et il ne s’agit pas seulement de familles mais également de sportifs qui viennent s’entraîner, faire du footing, ainsi que d’autres activités physiques.

Mais d’autres communes souffrent du manque d’infrastructures. L’aménagement de jardins publics où des familles peuvent venir s’installer sans se faire importuné n’est pas encore dans les esprits et à l’ordre du jour dans nombre de communes de la capitale. Beaucoup d’Algérois demandent ce type d’aménagement. «Un espace vert accompagné d’une aire de jeu constitue un lieu de détente. C’est aussi un lieu de rencontre en plain air idéal pour les jeunes comme pour les personnes âgées qui ne trouvent pas d’endroit ou s’installer convenablement», témoigne un jeu homme rencontré a Saïd Hamdine.