Gendarmerie nationale : Démantèlement d’un réseau criminel à Rouïba

La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Rouïba a démantelé, récemment, un réseau criminel spécialisé dans le vol de sociétés privées et saisi des moyens de transport et d’autres effets, a indiqué vendredi un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger.

La brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Rouïba a démantelé récemment un réseau criminel constitué de quatre individus âgés entre 20 et 30 ans, à la suite de vols commis dans des sociétés privées dans la zone industrielle de Rouïba et saisi des moyens de transport et d’autres effets utilisés dans les crimes, a précisé le communiqué. Les membres du réseau criminel, activant entre les wilayas d’Alger et de Boumerdès, «commettait les vols la nuit, en agressant les agents de sécurité des sociétés prises pour cibles à l’aide d’armes blanches», a ajouté la même source, précisant que les criminels avaient ainsi subtilisé quelque 350 millions de centimes à une société privée à Rouïba.

Les investigations de la Gendarmerie nationale de Rouïba ont permis de démanteler le réseau criminel, dont l’un des membres, le cerveau en l’occurrence, travaillait comme distributeur au sein de ladite société, a souligné le communiqué. Après l’achèvement des procédures d’enquête, soit le 22 août 2017,les quatre suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes pour «constitution d’une bande criminelle»,

«vol qualifié commis la nuit» et «abus de confiance» avant leur placement en détention provisoire à l’établissement de rééducation de Tidjelabine dans la wilaya de Boumerdès, a conclu le communiqué.