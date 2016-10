Faculté de droit d’Alger : Le stationnement gêne la circulation

La nouvelle faculté de droit d’Alger, située à Saïd Hamdine, a ouvert ses portes aux étudiants de licence et master depuis plus de 2 ans. Elle accueille des milliers de jeunes et bon nombre d’entre eux sont véhiculés.

Ne trouvant pas de stationnement à l’intérieur du parking aménagé spécialement pour les véhicules des étudiants, ces derniers sont dans l’obligation de se garer en bordure de la route, ce qui a pour effet de générer des ralentissements de la circulation dès 8h, et ce jusqu’à 16h. Plusieurs accidents ont déjà eu lieu sur cette route qui conduit de Tixeraïne vers les cités de Saïd Hamdine et Sidi Yahia. Des véhicules sont stationnés à l’entrée de la trémie, mitoyenne avec la faculté. L’APC a installé des plaques interdisant formellement le stationnement, mais le non-respect est visible. La police a procédé à la mise en place de patrouilles équipées de sabots, mais rien n’est encore réalisé, ceci étant pour l’année universitaire 2015/2016. Pour cette année, les étudiants semblent avoir bien compris le message et ne daignent plus garer leur véhicule en plein boulevard. Les quelques véhicules appartiennent à «des passagers» ! «Avec la présence policière, j’essaye de faire au plus vite, je récupère mes amis et je redémarre», explique Soheib. De l’autre côté de l’université, plus exactement du côté de l’AADL, la situation est autre. Des chauffeurs de taxi clandestin jouent au chat et à la souris avec les policiers. D’autres malchanceux font le bonheur des policiers, qui n’hésitent pas à poser des sabots. Un restaurateur pas loin de l’université a affirmé que la situation semble s’améliorer et les automobilistes prennent conscience des risques s’ils viennent stationner aux abords de l’université qui attire, rappelons-le, chaque jour, 5000 étudiants issus des quatre coins du pays.

R. Larbi