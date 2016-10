Eucalyptus (Alger) : Plus de 3 ha de terrain récupérés

Réagissez

Le président de l’Assemblée populaire communale des Eucalyptus, Abdelghani Ouicher, a indiqué que les services de sa collectivité ont récupéré plus de 3 hectares d’assiettes foncières à l’issue de la démolition des habitations précaires dans le cadre des opérations de relogement lancées par la wilaya d’Alger, précisant que les terrains récupérés seront destinés à la réalisation de projets visant à relancer le développement local et des services tels que la réalisation de jardins d’enfants, de stades, de piscines, de bibliothèques et de maisons de jeunes. M. Ouicher a également annoncé que ses services avaient finalisé depuis peu les études techniques relatives aux assiettes concernées en vue du lancement des avis d’appels d’offres pour la réalisation des structures programmées.