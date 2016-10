Réagissez

La démarche des pouvoirs publics visant à désengorger certaines parties de la capitale bute sur des carences saisissantes. A Souachet, une localité qui se trouve à cheval entre plusieurs communes de l’est de la capitale, une nouvelle route a été construite afin de faire jonction entre le Cw149 et Dergana.

Cette nouvelle infrastructure permet aux automobilistes, qui veulent rejoindre Dergana, Heuraoua ou encore Aïn Taya, de ne plus passer par le lieudit Qahouet Chergui. Cependant, la route, qui est une voie express, s’arrête net aux abords de la localité de Dergana. Pour traverser la ville de Dergana et rejoindre la RN24, les automobilistes se perdent dans l’agglomération. «Pour regagner la route principale, la RN24, il faut traverser toute la ville de Dergana. Pour ceux qui connaissent le chemin, ils doivent rouler sur une route impraticable.

Cette dernière longe une laiterie», confie un automobiliste. Outre cet axe routier nouvellement réalisé, les automobilistes, qui viennent de l’autoroute de l’Est ou encore par la RN24, peuvent éviter la localité de Qahouet Chergui en empruntant une route secondaire. Cette dernière aboutit à proximité de l’Enita.

Elle serpente jusqu’à une crête pour redescendre ensuite au lieudit El Qaria, dans la commune de Aïn Taya. Aussi paradoxale que cela puisse paraître, cette route n’est pas mise en valeur, car arriver à proximité de l’école de la Protection civile, elle se rétrécit considérablement pour former un goulot d’étranglement. «Avec la congestion démentielle que connaît l’est de la capitale, cette route aurait servi d’évitement pour les localités de Bordj El Bahri et Qahouet Chergui.

Les automobilistes qui viennent de Aïn Taya peuvent l’emprunter pour rallier directement le CW149, en passant par Dergana», explique un usager. Et d’ajouter : «Les habitants de Aïn Taya, qui veulent prendre le tramway, peuvent également emprunter cet évitement.» Un parking peut être aménagé à proximité de la station du tramway.

Les automobilistes auront la possibilité d’y stationner leurs véhicules et prendre le tramway. «Il faut que la jonction soit faite entre la nouvelle route de Souachet et la RN24. Par ailleurs, le même rattachement doit être effectué entre la RN24 à partir de Dergana et la route de l’Enita. Ce circuit permettra de réduire la congestion routière. Aussi, il convient de renforcer la signalisation pour indiquer aux automobilistes l’itinéraire à suivre à partir de Souachet jusqu’à Aïn Taya, en passant par Dergana», suggère un usager.

Ces détails doivent être pris en considération afin de faciliter les déplacements des automobilistes et de décongestionner toute une partie de la capitale, dont les habitants vivent au rythme des embouteillages. Le nombre d’habitants dans les communes de l’est d’Alger est passé du simple au double en l’espace de quelques années seulement, notamment avec la construction de nouvelles cités d’habitation dans le cadre de la formule LPP.