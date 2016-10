Espaces verts : Entretien insuffisant

Réagissez

Les nombreux lieux publics que compte la capitale sont tous dotés d’espaces verts.

Que ce soit à Bab El Oued, Hydra, Beni Messous, la capitale a mis tout en œuvre afin de donner une touche de couleur dans un environnement exclusivement urbain et stérilisé par le béton. A Bab El Oued, la placette d’El Kettani attire de nombreuses personnes.

A la fois pour le cadre idyllique et coloré qu’elle offre, mais aussi pour sa position en hauteur, surplombant la route du littoral. A Hydra, l’APC a également mis sur pied une véritable petite armée, équipée de camions de sécateurs, de pelles et d’autres outils indispensables au jardinage. Ils circulent à longueur de journée à travers les nombreux espaces verts de la commune, vaquant à leur entretien. La matinée, on peut observer plusieurs agents de nettoyage de la commune, qui s’affairent à élaguer les arbres, tondre la pelouse et régler le système d’arrosage. Le long des autoroutes, des jeunes gens s’attellent également à l’entretien de ces kilomètres de verdure. Plusieurs agents sont équipés de tondeuses à gazon, d’autres de ciseaux, afin de tailler avec perfection les arbres plantés.

Mais toutes ces opérations de nettoyage restent malheureusement vaines. A chaque sachet d’ordures enlevé, deux autres viennent le remplacer. Les mégots sont un véritable fléau, «les gens ne respectent pas les lieux où ils se détendent», explique un éboueur. «Il faut réprimander les gens en les touchant là ou ça fait le plus mal, c’est-à-dire au porte-monnaie», suggère-t-il. En arpentant les quartiers dits populaires, on s’aperçoit qu’aucun espace vert digne de ce nom n’est bien entretenu. Si les agents de la voirie passent a longueur de journée par là-bas en essayant tant bien que mal de nettoyer, il n’en reste pas moins que la verdure n’est pas une priorité pour de nombreux habitants, qui nettoient chez eux et salissent dehors.