Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé au cours de la semaine que «la problématique du rejet des eaux usées dans le milieu naturel, notamment en mer, à Alger sera résolue à l’horizon 2020.

Aucune goutte d’eau usée n’ira en mer ou dans tout autre milieu naturel, et ce, par souci de préserver l’environnement et les eaux souterraines et de protéger la santé des citoyens». Il a ajouté que cet objectif «stratégique» sera concrétisé grâce aux projets de grands collecteurs et aux stations d’épuration d’eaux usées, notamment celle de Zéralda, qui sera réceptionnée fin 2017, l’extension des station de Réghaïa et de Baraki et la mise en service de la station de Beni Messous.

Dans ce contexte, M. Necib a appelé les entreprises en charge de la réalisation des stations d’épuration et de grands collecteurs à adapter leurs programmes en fonction de cet objectif. Accompagné du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre a inspecté le projet d’un collecteur d’eaux usées s’étendant des Sablettes au Caroubier sur une longueur de 2,6 km et devant être réceptionné en mars 2018.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la ceinture de sécurité», qui vise à protéger la capitale des risques d’inondations conformément au plan d’orientation portant tous les projets structurants pour faire face à ce phénomène. Cette ceinture comprend cinq projets de pose de collecteurs d’eau allant de la commune de Raïs Hamidou au Caroubier, en passant par Bologhine, Bab El Oued et Tafourah. Ces collecteurs seront ensuite reliés à la station d’épuration des eaux usées de Baraki. La réalisation de la partie reliant Bologhine à Bab El Oued sera prochainement lancée.