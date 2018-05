Engouement pour les produits «faits maison»

Réagissez

Depuis le début du mois de Ramadhan, les marchés sont plus garnis et les acheteurs ont plus le choix. L

a profusion de marchandises ne concerne pas que les fruits et légumes ou autres produits agro-alimentaires. Des produits provenant directement de la cuisine des ménages ont la cote et se vendent «comme des petits pains».

Du dioul, du matlouh, des jus, du bourek, etc., attirent grand monde. Il n’y a pas que les citoyens loin de chez eux qui achètent. Même des habitants d’Alger mettent la main à la poche.

Certains invoquent des raisons économiques, alors que d’autres admettent que le produit acheté à l’extérieur est de meilleur goût que celui préparé à la maison. «Je ne peux pas me passer du bourek. Je le prépare quotidiennement.

Pour faire un peu d’économies, j’achète des diouls préparés à la main, ils coûtent 80 DA la douzaine. Les diouls industriels dépassent les 120 DA», nous dira un père de famille rencontré à la rue Tanger, à Alger-Centre.

Le bourek, bien qu’indispensable sur la table des Algérois, demeure l’un des créneaux les plus prisés par les vendeurs occasionnels. A la rue Bouzrina, pas loin de la place des Martyrs, de nombreux vendeurs de bourek ont pris place.

Si certains le proposent cuit, d’autres se sont spécialisés, chaque Ramadhan, dans sa préparation, sur place, en toutes sortes et toutes tailles. Plusieurs ingrédients sont proposés et le client n’a qu’à choisir. «Un grand complet peut coûter jusqu’à 400 ou 500 DA», indique-t-on.

«J’ai des commandes par téléphone de la part d’habitants du quartier», nous dira un jeune vendeur, expliquant qu’à la maison, on ne peut pas préparer un bourek sur mesure à chacun. «C’est pourquoi certains, assommés par le jeûne, demandent toujours le plus grand, avec le maximum de viande et de fromage», raconte, souriant, notre interlocuteur. L’autre produit qui attire beaucoup n’est autre que le metlou’e et la kesra préparés maison.

Des femmes, des hommes et de petits enfants étalent leur marchandise à travers la quasi-totalité des marchés formels ou informels d’Alger, à partir de 14 heures. Certains écoulent jusqu’à 100 pièces, en une journée.

La concurrence est grande, a-t-on constaté.

Les prix sont généralement les mêmes, à savoir 40 DA. Mais certains commerçants ont leurs clients et bénéficient d’une bonne réputation. «J’ai des clients spécial Ramadhan, on se connaît depuis des années», nous dira un vendeur, rencontré au marché Meissonier. «C’est plus une question de confiance que de goût.

Tous les vendeurs proposent un bon produit, mais je n’achète pas chez des inconnus», nous dira une jeune dame. Elle dit qu’elle est employée dans une société privée, tout comme son mari, qui rentre tardivement. «Je n’ai pas le temps de tout préparer, alors j’achète.

De toute façon, je ne peux pas faire mieux qu’eux», ironise-t-elle. Tout compte fait, Ramadhan est l’occasion pour bien des ménages de gagner plus, grâce à la hausse du budget de la consommation. Ces vendeurs, par contre, facilitent la tâche à bien des femmes travailleuses.

Mais, la présence de ces mets préparés à la main permettent aussi aux jeûneurs, qui sont loin de chez eux, d’avoir, ne serait-ce qu’un peu, l’«odeur» de la maison au moment de l’Adhan.