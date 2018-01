Encore un report

Réagissez

L’ouverture de l’extension du métro d’Alger a été à nouveau reportée. Prévue initialement pour la mi-janvier, les habitants de différents quartiers de la capitale, desservis par cette ligne, doivent faire preuve de patience. Et pour cause, les nouvelles stations semblent prendre un peu plus de temps avant d’être livrées. Seulement le problème n’est pas là. Puisque depuis l’annonce de l’inauguration prochaine des extensions vers la place des Martyrs et Aïn Naâdja, les horaires d’exploitation ont temporairement changé, et ce, pour les besoins des essais effectués avant l’ouverture de ces nouvelles dessertes. Ce qui a sérieusement pénalisé de nombreux usagers. En fait, le métro ouvre ses portes depuis le 9 octobre dernier à 6h au lieu de 5h et le dernier départ est à 21h au lieu de 23 h. Les milliers d’usagers, résignés ou compréhensifs, ont dû prendre leur mal en patience, d’autant que depuis le lancement de ce moyen de transport moderne, les habitudes de nombreux citoyens ont changé. D’où l’urgence de l’ouverture de ces extensions, mais surtout du retour aux horaires normaux d’exploitation. L’on croit savoir que le métro va rouler sur les nouvelles extensions à la fin de janvier.