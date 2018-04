Réagissez

Le front de mer de Bab El Oued fourmille de monde, ces derniers jours, et n’a rien à envier à la Promenade des Sablettes, ou autres sites touristiques de la capitale. Malgré les grands travaux d’aménagement encore en cours, les parents accompagnés de leurs enfants sont nombreux à fréquenter cet endroit. En raison de la chaleur de ce week-end, certains riverains n’ont pas hésité à se baigner.

Les plus gâtés étaient les enfants en bas âge, dont les plages artificielles permettaient de patauger sous l’œil plutôt rassuré des parents. Le retard dans l’achèvement de ce chantier n’aura donc pas dissuadé les habitants d’y venir nombreux. La plage, a-t-on constaté, est loin d’être prête pour accueillir les estivants, de la ferraille et du béton y sont encore présents. «Mais, la tentation est grande.

C’est tellement beau et attrayant ! Ce site offre une connexion avec la mer et s’asseoir sur les rochers permet d’oublier toute proximité avec la ville, son bruit et sa pollution», nous dira un habitant. Seulement El Kettani n’est pas que la grande bleue. Son esplanade est mise à profit par les footballeurs de tout âge, les enfants avec leur motocycle, des couples et des groupes d’amis, qui préfèrent y savourer leur sandwich, tout en contemplant la baie d’Alger en transformation. «Regardez, ce sont des seniors qui s’adonnent à une partie de foot. C’est devenu fréquent.

A chaque fois, ils attirent un grand public, amusé de voir des retraités en compétition», explique notre interlocuteur. Un peu plus loin, le manège pour enfants est indétrônable. C’est le bonheur des petits enfants qui disposent de tout pour que leurs caprices soient satisfaits. L’on a par ailleurs pu remarquer la présence en permanence de policiers qui veillent sur la sécurité et la quiétude des citoyens. Tout compte fait, la place El Kettani est appelée à devenir l’un des lieux les plus attractifs de la capitale. Le seul point noir est le report, d’une année à l’autre, de la date de réception des lieux.