- Incendie à Bir Khadem (Alger) : Décès d’un enfant de 5 ans

Un enfant de 5 ans est mort carbonisé vendredi soir dans un incendie qui s’était déclaré vers 22h00 dans une habitation précaire au niveau du quartier Bitavi dans la commune de Bir Khadem (Alger), a indiqué la Protection civile de la wilaya d’Alger. Dans une déclaration samedi à l’APS, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, chargé de l’information à la Direction générale a précisé que l’incendie qui s’était déclaré vendredi soir aux environs de 21h48mn dans une habitation précaire à Bitavi (Bir Khadem), a entrainé le décès de l’enfant B. Mohamed, retrouvé complètement carbonisé.

La victime a été transféré par les éléments de le Protection civile vers la morgue d’El Alia, a indiqué le responsable qui a ajouté que le reste des membres de la famille ont été brulés à différents degrés. Les services de la Protection civile ont mobilisé deux camions citernes pour venir à bout de cet incendie outre deux ambulances, ajoute la Protection civile de la wilaya d’Alger. Une enquête sera ouverte par les services de la police scientifique de la sûreté de la wilaya d’Alger pour déterminer les causes du sinistre, conclut la même source.

- Accidents de la circulation : 6 morts et 14 blessés en 48 heures

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans 7 accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures plusieurs wilayas du pays, indiquent samedi les services de la Protection civile dans un communiqué. La wilaya de Chlef déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 2 motocyclistes percutés par un tracteur agricole, dans la commune d’Oued Goussine.

Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l’évacuation d’une (1) personne décédée, à Relizane, intoxiquée par la fuite de monoxyde de carbone, alors que des soins de première urgence ont été prodigués à 41 autres, incommodées par l’inhalation de gaz Co émanant d’appareils de chauffage défaillants, à l’intérieur de leurs domiciles dans plusieurs wilayas du pays.

Les éléments de la Protection civile sont, en outre, intervenus pour l’extinction de 11 incendies, urbains, industriels et divers, se soldant par le décès d’un (1) enfant à Alger, suite à un incendie qui s’est déclaré dans une habitation précaire dans la commune de Birkhadem, au moment où ces sinistres ont causé des gènes respiratoires à d’autres dans plusieurs autres wilayas du pays, alors qu’une fuite de gaz enflammé, à Médéa a causé de graves brûlures à 2 autres personnes.