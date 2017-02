Réagissez

L’opération d’embellissement engagée au niveau de l’avenue de l’ALN devra être livrée dans le courant du mois de mars prochain, nous apprend une source à la wilaya d’Alger. Les travaux en cours concernent la prise en charge des deux parties de l’avenue, appelée anciennement «La Moutonnière». Ainsi, les murs de la SNTF et du port d’Alger sont réhabilités à travers l’installation de nouvelles clôtures en dur et en fer forgé le long de l’axe routier. Des arcs seront aussi réalisés pour rendre plus attrayante cette route très importante de l’entrée de la capitale. Le comité d’embellissement de la wilaya, qui supervise les opérations, a décidé de faire installer des représentations du patrimoine national : des fresques représentant des héros de la Guerre de libération et de l’histoire de l’Antiquité nationale et des figurines du Tassili seront désormais visibles. L’opération devra toucher également le terre-plein central de cette route à double sens par la plantation de nouveaux arbres et l’entretien des palmiers, dont certains s’étaient dégradés.