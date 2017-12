El Mekaria (ex-Leveilley) : Station de bus dans l’obscurité

Réagissez

Depuis plusieurs semaines, la station de bus jouxtant la station de métro de Haï El Badr baigne dans l’obscurité, l’éclairage nocturne y faisant défaut.

D’après certains agents du métro d’Alger, les services concernés ont été saisis par écrit afin de remettre en état les 13 lampadaires équipant la station, mais aucune intervention n’a été enregistrée. Cette situation lamentable persiste malgré plusieurs appels émis par les usagers du métro. «Il est plus que nécessaire d’intervenir pour assurer l’éclairage de la station de bus. Il faut convenir également que cette situation favorise les agressions. Il est urgent que les parties concernées fassent preuve de plus de rigueur.

On doit penser aux personnes vulnérables. Moi-même j’ai la peur au ventre à chaque fois que j’arrive tard à cette station après une journée chargée à l’université», confie une étudiante de l’USTHB de Bab Ezzouar. Pour plus de renseignements, des agents de l’Etusa ont été interrogés. D’après leurs déclarations, la station précitée était entretenue de manière régulière. En conséquence, le nettoyage des abribus, le ramassage des déchets et l’éclairage n’ont jamais fait défaut, car la gestion de cette station, ainsi que le parking relevaient de l’Etusa. «Il est vrai que les bus de l’Etusa continuent à assurer le service au niveau de cette station. Toutefois, la cabine faisant office de billetterie a été délocalisée, comme vous pouvez le constater. Cela pour vous informer que la gestion de la station et du parking est présentement confiée à la SNTV», a précisé un conducteur de bus.