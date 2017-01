Du bricolage sur le site AADL

Réagissez

Les habitants d’immeubles AADL de Zéralda vivent le calvaire...

Suite à notre article paru dans notre édition du 10 janvier, les services concernés de l’AADL ont rapidement réagi en mobilisant les compétences d’un privé, afin de réparer l’un des ascenseurs de la tour B1 (le second n’a jamais été réparé depuis 2009) tombé en panne depuis deux semaines.

Réaction fort louable, même si cela fait partie de leur travail. Mais les locataires n’étaient pas encore arrivés au bout de leur peine, car des surprises les attendaient, comme cette dernière qui défie la logique et le bon sens. Une réparation en forme de sanction à l’encontre des locataires des derniers étages, puisque cet ascenseur réparé s’arrête au 11e étage uniquement.

Plus qu’une demi-mesure, c’est la stricte et triste réalité qui veut que l’AADL impose aux 12 locataires des 12e, 13e et 14e de descendre et de monter trois étages, comme si cet ascenseur était incapable d’aller plus haut. Pire que cela, pour justifier le bricolage et le laisser-aller flagrant qui caractérise la maintenance de ces «machines», cet ascenseur aurait «décidé» de ne pas s’arrêter à d’autres niveaux, comme le 3e étage.

Rien n’y fit. Ni la pièce de rechange, ni la «technologie», ni le savoir-faire du privé appelé à la rescousse. Ainsi, le calvaire des locataires malades chroniques ne va pas cesser. Pourtant, l’un d’eux, logeant au 14e étage, avait déposé un dossier médical en bonne et due forme, bien avant l’attribution en 2009, pour demander un F3 au moins au deuxième étage en raison de ses complications respiratoires. Toutes ces doléances se sont avérées vaines et inutiles.

Aucune écoute. Même la possibilité de vendre ou d’échanger est impossible, car l’AADL n’a pas encore réglé la question des actes. Ulcéré et fatigué, ce citoyen, qui a toujours payé ses charges, est convaincu qu’il faut d’autres leviers pour faire respecter le cahier des charges, car si cette agence réagit au sujet d’un ascenseur, elle oublie et méprise les autres «dégâts», comme les défaillances de l’étanchéité, l’affaissement des canalisations des eaux usées juste à l’entrée de la tour B1 ou juste un simple changement de lampes dans les halls.