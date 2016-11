Drogues dures arrestation de 4 individus

Réagissez

La brigade de lutte contre les stupéfiants relevant de la police judiciaire a procédé au cours des dernières 48 heures à l’arrestation de quatre individus et à la saisie de 500 grammes de cocaïne et 250 grammes de cannabis à Alger-Centre, a indiqué un communiqué de la sûreté de la wilaya d’Alger.

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment en milieu urbain, les services de la sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au cours des dernières 48 heures au démantèlement d’une bande criminelle faisant partie d’un réseau spécialisé dans le trafic de drogues dures (cocaïne)», ajoute la même source. «La drogue a été acheminée à travers l’axe Tlemcen-Oran-Alger-Boumerdès à partir d’un pays voisin (extrême Ouest). En plus de la quantité de stupéfiants et d’une somme d’argent (2500 euros, 50 dollars et 130 millions de centimes), 13 téléphones portables et 4 véhicules touristiques utilisés par les membres de la bande pour la vente de la drogue, ont été également saisis», précise le communiqué. Les quatre individus ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur mise en détention provisoire, ajoute la même source.