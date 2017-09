Draria (Alger) : Arrestation d’une bande de malfaiteurs

Réagissez

Deux individus soupçonnés du vol d’une somme de 70 millions de centimes et 1300 euros à Draria (Alger) ont été présentés devant le tribunal pour être placés en détention préventive, a indiqué hier la sûreté de wilaya d’Alger dans un communiqué. Un troisième membre de cette bande est toujours en fuite, selon la même source, qui a précisé que les individus se sont introduits à l’intérieur du siège d’une entreprise privée pour voler une somme de 70 millions de centimes et 1300 euros et dérober un coffre-fort. La police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Draria a entamé son enquête suite à une plainte du propriétaire de l’entreprise. L’utilisation des enregistrements des caméras de surveillance a permis d’identifier le véhicule utilisé par les individus impliqués, dont l’un d’entre eux a reconnu les faits avant de dénoncer ses complices. Le coffre-fort dérobé a été retrouvé à l’oued des Eucalyptus avec un contenu de 97 000 DA et une arme individuelle. Les cagoules, les gants et une grenade lacrymogène ainsi que des outils utilisés lors du vol ont également été retrouvés. Les suspects, âgés entre 30 et 35 ans, doivent répondre des chefs d’accusation de vol qualifié par effraction en bande, selon le même communiqué.