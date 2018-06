Réagissez

Le bureau de la solidarité nationale de la wilaya d’Alger prépare pour une enveloppe de plus de 20 millions de dinars, la distribution de près de 1000 tenues de circoncision et de l’Aïd El Fitr au profit d’enfants issus de familles défavorisées, a-t-on appris auprès de son directeur, Mohamed Laïchi. «Le bureau de la solidarité sociale relevant de la wilaya d’Alger s’emploie à la distribution de tenues de circoncision et de vêtements de l’Aïd El Fitr au profit des enfants de familles défavorisées», a indiqué M. Laïchi dans une déclaration à l’APS, précisant que «l’enveloppe financière consacrée à cet effet est de l’ordre de 20 millions de dinars». Il a fait savoir qu’il est question de 500 tenues de circoncision et de 400 autres pour l’Aïd El Fitr, qui seront distribuées à ces familles à travers nombre de communes, à l’image de Bologhine, Beni Messous et Bordj El Bahri.

Par ailleurs, le bureau de la solidarité sociale de la wilaya a œuvré, en coordination avec les Scouts musulmans algériens (SMA), à apporter son aide à nombre de communes à travers la contribution à 2700 repas depuis le début du mois de Ramadhan, soit dans le cadre de tables de l’iftar collectif ou de repas servis aux familles démunies, ajoutant que 22 communes ont bénéficié de cette initiative. L’établissement supervise la gestion des centres d’assistance et de secours aux sans-abri, des personnes vulnérables et en situation de détresse et des jeunes en danger, à travers les communes de Bologhine, Réghaïa Plage, Bab El Oued et Dély Ibrahim. Pour rappel, les services de la wilaya d’Alger ont consacré près de 15 milliards de centimes aux couffins du Ramadhan au profit de quelque 26 000 familles nécessiteuses.