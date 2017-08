Réagissez

Cérémonie de remise des clefs des appartements aux...

Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Ville a choisi la nouvelle cité AADL de Djenane Sfari.

Dans le cadre de cette sortie, accompagnés du wali d’Alger, M. Zoukh, les responsables, et leurs délégations respectives ont choisi cette nouvelle cité dans le cadre de la distribution et de la remise des clefs aux souscripteurs du programme de logements AADL1. Pour la première étape de la sortie, une visite guidée d’un appartement a été organisée afin de montrer dans quelles conditions les nouveaux propriétaires vont habiter.

Mentionnons également que la nouvelle cité est en bordure de l’autoroute, permettant ainsi un accès rapide vers Blida et Dar El Beïda, ainsi qu’un retour également très rapide vers les communes de Birkhadem, Saoula, et Bir Mourad Raïs. Pour cette remise des clefs organisée en grande pompe, le nouveau ministre a remis les clefs ainsi que les actes de propriété en main propre à des souscripteurs visiblement très contents. «Après tant d’années d’attente, nous avons enfin reçu nos clefs, nous quittons enfin le milieu de la location qui nous coûte tellement cher chaque année. Un véritable soulagement», dit une mère de famille les larmes aux yeux.

Un père accompagné de sa petite famille ne trouve pas les mots, il dit tout simplement : «Ouf !» ce qui a un grand sens en cette journée. Selon les informations communiquées aux nombreux journalistes présents, pas moins de 4350 logements ont été distribués au niveau national depuis le début du mois d’août. Pour la capitale, 1411 logements ont été accordés, 1068 de type AADL, répartis sur plusieurs sites, le reste des logements accordés sont de type LPP, répartis également a travers les communes de Rouiba, Bordj El Bahri et Ouled Fayet.

L’ensemble des nouvelles cités sont raccordées aux réseaux du gaz de ville, de l’électricité, ainsi que de l’eau courante. Lors de son point de presse, Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a tenu à préciser que dès à présent il pense à d’autres commodités toutes aussi importantes les unes que les autres dans ces nouvelles cités : «En contrepartie du gaz, de l’électricité et de l’eau courante, nous devons dès à présent penser à tout ce qui change le quotidien des habitants et qui améliore significativement les conditions de vie. A titre d’exemple, dans la nouvelle cité de Djenane Sfari, il faudra aménager des terrains de jeux, des espaces verts. Pour nos enfants, il faudra construire des écoles et d’autres infrastructures toutes aussi importantes les unes que les autres et elles devront également être présentes sur les nombreux sites que nous réalisons.»

D’autre part, M. Temmar a indiqué, durant la minute réservée aux questions des journalistes, que 2018 sera une année consacrée aux souscripteurs du programme AADL 2 : «Durant ma fonction de wali de Mostaganem, j’ai réussi à résoudre le programme AADL 2 en trois étapes. De ce fait, j’ai demandé à mon équipe de me fournir une fiche technique détaillée sur l’ensemble des programmes en cours de réalisation, d’achèvement, ainsi que des projets qui n’ont pas encore été entamés. Rappelons que le programme du Président compte pas moins de 1 600 000 logements et Alger a un total de 150 000 logements.»