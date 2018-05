Réagissez

Relogement, toutes formules confondues

Les opérations de relogement vont se multiplier avant, durant et après le mois de Ramadhan.

Les opérations de relogement et de distribution de logements dans le cadre des différentes formules existantes vont s’accentuer durant les prochains jours. S’agissant de la formule LPP, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a révélé, avant-hier à Alger, le début de la distribution, à partir de la semaine prochaine, d’un quota de 1965 logements de type promotionnel public (LPP).

Intervenant à l’occasion de la remise de 2000 clés des logements situés à la nouvelle ville de Sidi Abdallah au profit de souscripteurs au programme AADL 1 (2001-2002), le ministre a annoncé le début de la distribution, à partir de la semaine prochaine, d’un quota de 1965 logements LPP, dont la plus grande partie revient aux souscripteurs de la wilaya d’Alger.

Le coup d’envoi de l’opération de distribution des logements de cette formule sera donné à partir de la wilaya d’Alger, à travers un quota de 1000 logements, sur un total de 1965, au niveau de plusieurs wilayas, a précisé M. Temmar. Le programme de distribution des logements se poursuivra progressivement tout au long de l’année en cours, a-t-il ajouté.

Quant au logement AADL, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé la distribution de plus de 4 000 unités de logements du programme location-vente aux souscripteurs de 2001-2002 (AADL 1), durant le mois de Ramadhan prochain et directement après l’Aïd El Fitr, et ce, à travers plusieurs sites dans la capitale. M. Temmar a indiqué que la distribution des logements du programme AADL 1 se poursuivra au profit des habitants de la wilaya d’Alger durant le mois de Ramadhan et directement après l’Aïd El Fitr, avec «un quota de plus de 4 000 unités».

La distribution des logements location-vente de l’AADL concernera également d’autres wilayas du pays durant la même période (Ramadhan et après l’Aïd El Fitr), à l’instar des wilayas de Relizane, Batna, Sidi Bel Abbès, Sétif, Mila, Oran, Béchar, Tiaret, El-Tarf, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Saïda, Mostaganem, Annaba, Msila et Mila, a précisé le ministre. L’opération de distribution des logements se poursuivra «tout l’été avec un quota, allant de 200 à 2000 unités», a-t-il dit.

Dans le cadre de la même dynamique qui caractérise le secteur de l’habitat dans la capitale, le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a annoncé, la semaine dernière, la disponibilité des assiettes foncières devant abriter les sites pour la réalisation des 4000 logements promotionnels aidés (LPA) dans la nouvelle formule accordés par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville à la capitale comme un quota initial.

S’exprimant en marge du lancement de la campagne de sensibilisation sur les dangers des accidents de la circulation et les différents fléaux sociaux, organisée par le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN) à la forêt de Bouchaoui, M. Zoukh a indiqué que «la wilaya d’Alger a assuré des assiettes foncières pour la réalisation des projets de logements au titre de la formule LPA», ajoutant que «ces assiettes ont été délimitées pour entamer la réception des demandes des citoyens dans le cadre de cette formule».

M. Zoukh a réaffirmé que «le lancement de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger est prévue avant le mois de Rama-dhan au profit des familles occupant des habitations précaires, y compris des logements exigus». «Toutes les mesures et les préparatifs nécessaires se poursuivent pour le lancement de la 24e opération de relogement à Alger avant le mois de Ramadhan, qui profitera à près de 8000 familles occupant des habitations précaires», soulignant que «le retard accusé dans cette opération est dû aux intempéries ayant empêché le parachèvement des nouvelles cités de façon convenable pour accueillir les familles».

Pour rappel, durant la 23e opération de relogement dans la wilaya d’Alger, quelque 44 000 familles auront été relogées depuis le lancement de l’opération en juin 2014 auxquelles s’ajouteront 13 000 bénéficiaires dans le cadre des programmes de logements sociaux participatifs (LSP). Ainsi, le nombre des familles bénéficiaires des opérations de relogement s’élèvera à près de 57 000 familles, soit 285 000 habitants.