Direction de la pêche : Séance de dégustation pour les orphelins

La direction de la pêche de la wilaya d’Alger a pris la semaine dernière une louable initiative au profit des enfants de la DAS.

Ces derniers ont été invités à une séance de dégustation de fruits de mer produits localement. L’opération, en plus de revêtir un caractère de solidarité avec cette tranche de la société que sont les enfants abandonnés, entre également dans le cadre de la stratégie de la direction visant à promouvoir les produits de la mer et la vulgarisation des nouvelles techniques de culture et de production. Les enfants se sont adonnés avec joie à la dégustation et aux activités récréatives organisées par la direction de la pêche.