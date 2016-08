Détournement de terrains à Dounia Parc

Réagissez

Le ministre de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelouahab Nouri, a dénoncé, hier à Tipasa, la distribution «illégale» de quelque 65 ha sur un total de 1059 ha du Parc des grands vents (Dounia Parc) d’Alger, destinés à constituer un parc citadin de villégiature. «Des lots de terrain ont été distribués dans un irrespect total de la législation et loin de toute transparence, en vue de l’implantation de projets imaginaires, représentés pour la plupart d’entre eux par des fast-foods», a souligné le ministre. Il a indiqué que les terrains seront récupérés et les bénéficiaires indemnisés.