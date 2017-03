Désintoxication : Augmentation en 2016 du nombre de jeunes scolarisés toxicomanes

Réagissez

Le nombre de jeunes scolarisés toxicomanes, ayant fait l’objet de transfert vers des centres de désintoxication, a augmenté en 2016, comparativement à 2015, de l’ordre de 4,90%, à savoir 44 jeunes en 2015 contre 62 en 2016, a indiqué le commissaire principal, Rabah Zouaoui, chargé de la communication à la sûreté d’Alger.

En 2016, les cellules d’écoute et de prévention, réparties à travers 13 circonscriptions administratives, ont reçu 86 jeunes toxicomanes âgés de 13 à 23 ans, dont 62 nécessitant impérativement un traitement au niveau de centres spécialisés, a ajouté M. Zouaoui. Ces mêmes cellules ont mené, durant la même année, 262 campagnes de sensibilisation au niveau des établissements éducatifs, en vue de protéger les scolarisés des multiples fléaux sociaux, à leur tête, la toxicomanie avec l’organisation de 103 portes ouvertes et de 66 visites pédagogiques dans divers services de sûreté de la wilaya d’Alger, dans divers musées, outre l’organisation de 91 manifestations sportives, culturelles et de loisirs.