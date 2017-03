Des travaux menés à la va-vite à Harraga

Réagissez

Le ravalement des façades, point positif dans cette...

Le passage d’un cortège officiel dans les localités de Harraga et Benzerga, à l’est de la capitale, a été bénéfique pour les habitants, qui ont vu leur quartier s’embellir en l’espace de deux jours seulement.

La célérité avec laquelle les travaux ont été accomplis relève, sinon du déconcertant, du moins de l’inaccoutumé. Les habitants ont pourtant exprimé par le passé leurs besoins à maintes reprises, malgré cela, ils n’ont eu droit à aucune réponse. «Faut-il attendre le passage d’une délégation officielle pour que le bitume de la route soit refait ?», s’interroge un habitant de la localité de Harraga. Et de s’emporter : «Sommes-nous des Algériens à part entière ou non ? Apparemment, ceux qui nous dirigent n’ont aucune considération pour nous. Nous sommes le petit peuple, car comment expliquer le comportement des pouvoirs publics vis-à-vis de ces visiteurs d’un jour, alors que nous, nous sommes sur place depuis des années.

C’est un manque de considération avéré envers les administrés que nous sommes.» Tout compte fait, la délégation, dont le passage a été fugace, a permis aux administrés de voir la route qui traverse ces deux localités retrouver enfin une praticabilité longtemps attendue par les automobilistes, car toutes les excavations qui parsemaient cet important axe routier ont été colmatées. «Pour la circonstance, des engins et des camions sont intervenus.

Des ouvriers ont été également mobilisés. Sauf que le bitume posé à la va-vite commence déjà à se détacher», déplore-t-il. En effet, quelques heures seulement après le passage de la délégation, l’asphalte qui a servi pour boucher les trous a commencé à se décoller. D’après les habitants du quartier, ce matériau a été posé sur les trous sans aucune préparation au préalable. «Les ouvriers ont commencé à colmater les trous dans la précipitation», disent les habitants. Cela fait plusieurs mois que les habitants des localités de Harraga et Benzerga attendent l’intervention des autorités locales pour réparer la route principale qui traverse leur quartier. Leur attente s’est soldée cependant par quelque chose de positif.

Quant au ravalement des façades et la réfection des trottoirs, les habitants sont formels. Tout le monde s’accorde à dire qu’il ne faut plus compter sur les responsables locaux. «Rendez- vous à la prochaine visite d’officiels !» Par ailleurs, les gravats et les sacs de déchets solides, qui ont élu domicile durablement aux abords de ladite route, ont été enlevés en l’espace de quelques heures. «Nous avons longtemps réclamé que ces gravats laissés au bord de la route soient enlevés, en vain. A l’occasion du passage de la délégation, ces déchets ont été enlevés, et les endroits qu’ils occupaient lavés à grande eau», soutient-il. «Donnez de la considération pour ce peuple, il vous la rendra. Méprisez-le et il vous le rendra également», a tenu à conclure notre interlocuteur.